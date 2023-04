Mann aus Sachsen soll Lebensgefährtin mit Alkohol übergossen und angezündet haben

Der 52-Jährige soll seine Lebensgefährtin geschlagen und angezündet haben. (Symbolbild) © ©foottoo/123RF.COM

Am 23. Januar 2021 kam es zwischen dem Mann und seiner damals 43-jährigen Partnerin zu einem Streit in ihrem Haus in Nossen.

Dabei soll der 52-Jährige der Frau mehrfach ins Gesicht und gegen den Körper geschlagen haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag berichtete, soll der Mann die 43-Jährige dann mit Bio-Ethanol übergossen und angezündet haben.

Die Frau erlitt an 27 Prozent ihrer Hautoberfläche Verbrennungen. Besonders schlimm traf es ihren Hals, Oberkörper und die Arme.

Die damals 43-Jährige schwebte in Lebensgefahr und musste laut der Staatsanwaltschaft in einer Spezialklinik notoperiert werden. Sie wird dauerhaft entstellt bleiben.

Ihr Lebensgefährte soll "im Moment der Tat schwerste dauerhafte Verletzungen und den Tod der Geschädigten billigend in Kauf genommen haben", heißt es in der Mitteilung.

Ein versuchtes Tötungsdelikt sei derzeit nicht mehr anzunehmen, da der Mann kurz nach der Tat selbst zum Hörer gegriffen und den Rettungsdienst gerufen hatte. Dadurch konnte die Geschädigte, die zu diesem Zeitpunkt in akuter Lebensgefahr schwebte, gerettet werden.

Der nicht vorbestrafte Beschuldigte bestritt den Tatvorwurf und erklärte, dass seine Lebensgefährtin versucht hätte, sich selbst zu töten. Vom 26. Januar bis zum 11. März saß der 52-Jährige in Untersuchungshaft, ist nun aber wieder auf freiem Fuß.