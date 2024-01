Mehr als fünf Jahre Knast für den Automaten-Sprenger

Dresden - Er gestand wenig ein. Trotzdem wurde Marcel B. (42) jetzt vom Landgericht Dresden zu fünf Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Er jagte unter anderem Zigarettenautomaten in die Luft.

Marcel B. (43) muss wieder lange hinter Gitter. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. © Peter Schulze

Laut Anklage sprengte der mehrfach Vorbestrafte vier Automaten, klaute einen VW Passat, brach in ein Haus ein und besaß Crystal.

Doch Marcel gestand nur den Drogenbesitz und die Fahrten ohne Führerschein. Logisch: Das Rauschgift war bei ihm gefunden worden und er wurde geblitzt.



Doch den Passat wollte er nicht gestohlen haben. Ein Zeuge erklärte, er statt Marcel sei ins Haus eingebrochen. Und zu den vier Sprengungen schwieg Marcel.

Immerhin: In einer Nacht, als das Gerät am Wölfnitzer Ring explodierte, war besagter Passat in der Nähe unterwegs. Das sahen die Richter als Indiz für die Täterschaft von Marcel.

Der Automat wurde mit einem Böller "Monster 100" gesprengt. Dessen Sprengkraft ist vergleichbar mit einer NATO-Handgranate! Ebenfalls durch "Monster 100" flog an der Reisewitzer Straße ein Automat in die Luft.

Die Richter gingen davon aus, dass auch das Marcel war.