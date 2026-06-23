Schwules Ehepaar missbraucht Jungen und dessen Bruder: So lautet das Urteil

Dresden - In Absprache mit dem Jugendamt betreute das Paar den damals minderjährigen Jan (*Name geändert, heute 18). Doch Maik (44) und sein Ehemann Danilo (45) missbrauchten den Jungen und später dessen jüngeren Bruder . Nun wurden die Täter am Landgericht Dresden zu langen Haftstrafen verurteilt.

Danilo S. (45) muss für fünf Jahre und acht Monate hinter Gitter. © Peter Schulze

Maik und Danilo lernten die Familie von Jan beim Urlaub an der "Blauen Adria", dem Campingplatz bei Bautzen, kennen. Danach war der Junge oft bei den Männern zu Hause im Meißner Land. "Jan wollte dann bei ihnen wohnen", berichtete seine Mutter unter Tränen.

"Wir dachten, es geht ihm dort vielleicht besser, auch schulisch, und er hat ein eigenes Zimmer da." Außerdem habe das zuständige Jugendamt zugestimmt, dass der Junge zu den Männern zieht.

"Aber schon beim ersten Besuch kam es zum Übergriff durch Maik", war der Richter überzeugt. Und dabei blieb es nicht. Allein Maik wurden im Prozess über 90 Missbrauchsfälle nachgewiesen.

Der gestand die Taten zwar, spielte sie aber herunter. Sein (inzwischen getrennt lebender) Ehemann dagegen beschuldigte ihn massiv. Doch auch Danilo machte bei einigen Taten mit!

Maik hatte im Prozess behauptet, dass Jan aus Rache, weil er keine Geschenke mehr von dem Paar bekam, Anzeige erstattet hätte.