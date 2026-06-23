Schwules Ehepaar missbraucht Jungen und dessen Bruder: So lautet das Urteil

2.252 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein schwules Paar hat einen Jungen zur Pflege aufgenommen und diesen sowie dessen Bruder missbraucht. Das Landgericht Dresden hat die beiden nun verurteilt.

Von Steffi Suhr

Dresden - In Absprache mit dem Jugendamt betreute das Paar den damals minderjährigen Jan (*Name geändert, heute 18). Doch Maik (44) und sein Ehemann Danilo (45) missbrauchten den Jungen und später dessen jüngeren Bruder. Nun wurden die Täter am Landgericht Dresden zu langen Haftstrafen verurteilt.

Danilo S. (45) muss für fünf Jahre und acht Monate hinter Gitter.
Danilo S. (45) muss für fünf Jahre und acht Monate hinter Gitter.  © Peter Schulze

Maik und Danilo lernten die Familie von Jan beim Urlaub an der "Blauen Adria", dem Campingplatz bei Bautzen, kennen. Danach war der Junge oft bei den Männern zu Hause im Meißner Land. "Jan wollte dann bei ihnen wohnen", berichtete seine Mutter unter Tränen.

"Wir dachten, es geht ihm dort vielleicht besser, auch schulisch, und er hat ein eigenes Zimmer da." Außerdem habe das zuständige Jugendamt zugestimmt, dass der Junge zu den Männern zieht.

"Aber schon beim ersten Besuch kam es zum Übergriff durch Maik", war der Richter überzeugt. Und dabei blieb es nicht. Allein Maik wurden im Prozess über 90 Missbrauchsfälle nachgewiesen.

Überfall in Dresdner Innenstadt: Bewaffneter wird untergebracht
Gerichtsprozesse Dresden Überfall in Dresdner Innenstadt: Bewaffneter wird untergebracht

Der gestand die Taten zwar, spielte sie aber herunter. Sein (inzwischen getrennt lebender) Ehemann dagegen beschuldigte ihn massiv. Doch auch Danilo machte bei einigen Taten mit!

Maik hatte im Prozess behauptet, dass Jan aus Rache, weil er keine Geschenke mehr von dem Paar bekam, Anzeige erstattet hätte.

Maik (44) muss hingegen für neun Jahre in den Knast.
Maik (44) muss hingegen für neun Jahre in den Knast.  © Peter Schulze

Männer waren wegen Missbrauchs vorbestraft

Am Landgericht Dresden wurden die beiden Täter zu langen Haftstrafen verurteilt.
Am Landgericht Dresden wurden die beiden Täter zu langen Haftstrafen verurteilt.  © Robert Michael/dpa

Der Richter stellte klar: "Sie wollen sich als Opfer darstellen. Aber Opfer sind in dem Fall eindeutig die Brüder." Tatsächlich ging Jan nach Überzeugung des Gerichts zur Polizei, als er plötzlich erfuhr, dass sein jüngerer Bruder ebenfalls von den Männern missbraucht wurde.

Die Ermittlungen begangen im Februar 2025. Doch erst als das Ehepaar im Juli 2025 in U-Haft kam, gab das zuständige Jugendamt die Akten über die Kinder heraus. Die ermittelnde Kommissarin im Gericht: "Wir haben die Akten im Amt beschlagnahmt."

Dem Paar war übrigens zuvor sogar angetragen worden, Jan in Pflege zu nehmen oder gar zu adoptieren. Aber darauf verzichteten die Männer aus gutem Grund. "Wegen des polizeilichen Führungszeugnisses", gab Maik im Prozess zu. Darin war vermerkt, dass beide bereits 2007 wegen Missbrauchs Strafen (Geldstrafe und Bewährung) kassierten.

Shopping-Tour ohne Geld: Schnelles Urteil für Ladendieb in Dresden
Gerichtsprozesse Dresden Shopping-Tour ohne Geld: Schnelles Urteil für Ladendieb in Dresden

Maik muss nun für neun Jahre, Daniel für fünf Jahre und acht Monate hinter Gitter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Titelfoto: Bildmontage: Peter Schulze (2)

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Dresden: