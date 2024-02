Mit dem Auto gegen Klima-Aktivisten: Blockaden-Fahrer vor Gericht

Bei einer angemeldeten Klima-Blockade hatte es Wolfgang F. (57) anscheinend etwas zu eilig. © Extinction Rebellion

In der Regel bleibt es beim Hupen und Schimpfen, am 2. November war es anders: Angezeigt und damit legal blockierten ab 8.19 Uhr 22 Aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" den Pirnaischen Platz in Dresden. Jeweils für sieben Minuten standen sie mit Transparenten an jeweils einem Arm der Kreuzung.

Offenbar zu viel für Wolfgang F. (57): "Dem Beschuldigten liegt zur Last, gegen 08.40 Uhr auf zwei sich dort in einer sogenannten Blockade im Rahmen einer ordnungsgemäß angemeldeten Versammlung befindlichen Demonstrantinnen zugefahren zu sein", sagt Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (49), "sodass diese – wie vom Beschuldigten beabsichtigt – entgegen ihrem Willen zur Seite treten mussten."

Wurde gegen den Opelfahrer zuerst wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt, hat die Staatsanwaltschaft nun einen Strafbefehl wegen Nötigung beantragt.