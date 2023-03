Müssen die OB-Wahlen in Dresden und Zittau wiederholt werden? Gericht hat entschieden!

Gleich vierfach wurde im Dresder Verwaltungsgericht verhandelt, ob die Oberbürgermeisterwahlen in Dresden und Zitta wiederholt werden müssen.

Von Michael Herold

Dresden - Gleich vierfach wurde am heutigen Donnerstag im Dresdner Verwaltungsgericht verhandelt, ob Oberbürgermeisterwahlen wiederholt werden müssen - es ging sowohl um die OB-Wahl in Dresden als auch um die in Zittau. Die Entscheidungen des Gerichts fielen dabei jedes Mal eindeutig aus.

Dresdens OB Dirk Hilbert (51, FDP) darf im Amt bleiben, obwohl es gleich mehrere Klagen gegen die Abläufe bei der Oberbürgermeisterwahl gegeben hat. © Robert Michael/dpa Nein, die Wahlen aus dem Jahr 2022 müssen nicht wiederholt werden - weder in der sächsischen Landeshauptstadt noch in Zittau. Das hat das Verwaltungsgericht am Donnerstagabend in einer offiziellen Mitteilung bekannt gegeben. Zuvor hatte es demnach in der 7. Kammer des Gerichts gleich vier mündliche Verhandlungen und auch vier Urteile gegeben. Sämtliche Klagen wurden abgewiesen. Doch worum ging es überhaupt und warum hätten die OB-Wahlen wiederholt werden sollen? Gerichtsprozesse Dresden Schach-Organisator soll mehr als 69.000 Euro abgezockt haben Wegen der Dresden-Wahl gab es drei Verfahren, in denen Bürger unter anderem dagegen geklagt hatten, dass Dirk Hilbert (51, FDP) damals überhaupt als Oberbürgermeisterkandidat zugelassen worden war. Bei der Aufstellung des 51-Jährigen hatte es Formfehler gegeben, weshalb zwischenzeitlich auf der Kippe stand, ob er antreten dürfe. Auch wegen der verspäteten Versendung von Briefwahlunterlagen beschwerten sich die Kläger. Allerdings ohne Erfolg. Laut dem Verwaltungsgericht besteht zwar die "Möglichkeit, dass es bei der Wahlaufstellung des Kandidaten Hilbert zu Fehlern gekommen sei", jedoch hätten die "aufgetretenen Unregelmäßigkeiten nicht das hinreichende Gewicht gehabt, um eine Erklärung der Wahl für ungültig zu rechtfertigen."

Wahlmanipulation in Zittau? Gericht sieht dafür "keine hinreichenden Anhaltspunkte"