Mordversuch inszeniert? Jetzt spricht die Ex des mutmaßlichen Matratzen-Zündlers!

Dresden - Der Prozess um den Matratzen-Zündler von Striesen: Am Landgericht Dresden muss sich Chokri A. (26) verantworten, weil er sich ans Bett gefesselt und gezündelt haben soll. Die Tat schob er laut Anklage seiner Ex Nancy S. (20) in die Schuhe. Denn wenn sie wegen "versuchten Mordes" im Knast säße, bekäme er das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter (19 Monate). Jetzt redete Nancy stundenlang im Prozess.