Mustang-Fahrer nach Unfall mit Radfahrer vor Gericht: "Soll nicht heulen!"

Dresden - Rabiate Verkehrserziehung? Mustang-Fahrer Uwe S. (52) soll absichtlich Alexander L. (21) vom Rad gerissen haben. Nun muss sich der Industriemechaniker am Amtsgericht Dresden verantworten. Der Lausitzer sagt: "Ich wollte den Radfahrer vor Unheil bewahren."

Mustang-Fahrer Uwe S. (51) brachte einen Radfahrer (21) zu Fall. Nun ist Prozess am Amtsgericht Dresden. © Peter Schulze

Student Alexander kam auf seinem Carbon-Rad von einer Tour, radelte heimwärts. Allerdings auf der Peschelstraße statt auf dem Radweg. "Den nutze ich dort nie", so der Vielradler.

Der Weg führt an den Ausfahrten von Schnellrestaurant und Tankstelle vorbei. "Dort wird man ständig übersehen, das ist viel zu gefährlich."

Er wollte ab der Washingtonstraße wieder auf den Radweg wechseln. Doch so weit kam er nicht. An der Kreuzung davor stand Uwe im Mustang bei Rot an der Ampel.

"Ich hatte den Radfahrer vorher überholt. Mein zehnjähriger Sohn saß mit im Auto, und ich sagte noch, so soll er nie fahren. Ohne Licht und nicht auf dem Radweg. Das wollte ich auch dem Radfahrer sagen." Deshalb stieg er aus.

Ohne Schulterblick. Da war Alexander schon auf seiner Höhe, knallte in die Fahrertür.