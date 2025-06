Mutmaßliche Killer-Witwe unschuldig? Erklärung der Verteidigung wirft anderes Licht auf Mord an Anwalt

Dresden/Klipphausen - Auftakt im Mord um den angesehenen Anwalt Peter B. (74). Am Landgericht Dresden wird seit Montag gegen dessen Gattin Ramona B. (52) und den Hausmeister Claus T. (76) verhandelt. Laut Anklage überfuhr sie ihren Ehemann, um an sein Erbe zu kommen. Claus T. soll das Tatauto organisiert haben. Beide schweigen. Doch in einer Erklärung schob der Verteidiger von Ramona die alleinige Schuld auf Claus und nannte als Motiv einen Wasserschaden!

Alles in Kürze

Am Montag standen im Prozess um den Mord des angesehenen Anwalts Peter B. seine Witwe, Ramona B. (52, rechts), und der Hausmeister Claus T. (76, links) vor dem Dresdner Landgericht. © Bildmontage/ Ove Landgraf (2)

Am 27. September 2024 wurde Peter B. morgens auf seiner üblichen Joggingstrecke am Kobitzscher Weg in Klipphausen überfahren und starb. Die Anklage ist überzeugt: Es war heimtückischer Mord.

Ramona hatte ihren Gatten im silbernen Benz (GLK) angefahren, dann das Opfer überrollt. Sie handelte aus Habgier, weil sie erben wollte. Das Tatauto soll Claus, dessen Frau lange Jahre Haushälterin bei dem Ehepaar war und der selbst dort oft kleinere Reparaturen machte, organisiert haben. Auf Anweisung von Ramona. Deshalb wird ihr Mord und ihm Beihilfe vorgeworfen.

Andrej Klein (53), einer der Anwälte von Ramona, verlas dagegen eine Erklärung, die ein anderes Licht auf den Fall werfen soll: So sei schon das Motiv falsch. Ramona sei es finanziell in der Ehe sehr gut gegangen, stattdessen habe ihr im Testament "nur" der Pflichtteil zugestanden.

Claus dagegen hätte durchaus das Motiv gehabt, "sich eines unliebsamen Gläubigers zu entledigen". Demnach hatte er im Haus des Anwalts mal einen Wasserschaden derart mangelhaft repariert, dass Peter drohte, ihn zu verklagen. Zudem war seiner Frau die Anstellung bei dem Ehepaar gekündigt worden. Claus musste Minijobs übernehmen, um die magere Rente aufzubessern.

"Von einem schönes Haus am Elbhang zogen er und seine Frau in die Platte", argumentierte Anwalt Klein, der so dessen mögliches Motiv umschrieb.