Nach blutiger Attacke im Ayers Rock: Anklage gegen 25-Jährigen erhoben!

Der Deutsche war am frühen Samstagmorgen, dem 14. Januar, im Ayers Rock in der Münzgasse in Dresden mit anderen Gästen in Streit geraten. Dabei kam es zu verbalen und tätlichen Auseinandersetzungen.

Als der russische Restaurantbesitzer (42) den Angeklagten beruhigen wollte, soll dieser Reizgas gezückt und dem Besitzer ins Gesicht gesprüht haben.

Anschließend habe der 25-Jährige mehrfach mit einem Messer auf den Geschädigten in Richtung Oberkörper und Kopf eingestochen, um ihn schwer zu verletzen. Dabei soll er auch den Tod des 42-Jährigen zumindest in Kauf genommen haben, heißt es in der Mitteilung.

Der Besitzer des Lokals erlitt durch den Angriff erhebliche Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper, im Gesicht und an der rechten Hand. Ohne schnelle medizinische Hilfe hätte der Mann sterben können.

Der Beschuldigte wurde nach der Tat vorläufig festgenommen. Am darauffolgenden Tag wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Er befindet sich seitdem in U-Haft.

Der Deutsche ist vorbestraft und stand zur Tatzeit unter Bewährung. Er schweigt zu den Vorwürfen.