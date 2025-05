Gerade erst raus aus dem Gefängnis: Kinderschänder droht wieder der Knast

Dresden - Im Jahr 2021 schickte ein Richter Jörg W. (51) für über drei Jahre hinter Gitter: Er hatte 2018 seinen damals neunjährigen Neffen mehrfach vor den Augen seines Zwillingsbruders Mirko W. (51) zum Oralverkehr gezwungen, im Jahr 2020 den damals fünfjährigen Sohn seiner Ex-Freundin missbraucht, Kinderpornos gesammelt und an seinen Bruder geschickt. Doch während er seine Strafe absaß, tauchten neue Vorwürfe auf: Über Jahre soll er sich an der eigenen Tochter und ihrer Freundin vergangen haben. In einem Fall kommt wieder sein Zwillingsbruder ins Spiel.