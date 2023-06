Nicht existente Juwelen zum Kauf angeboten: "Fliegender Holländer" im SKD-Prozess zu Knast verurteilt

Marcus van N. (54) musste sich vor dem Dresdner Landgericht verantworten. © Ove Landgraf

Marcus van N. traf sich am 27. Dezember 2021 in Antwerpen mit Mitgliedern der SKD und einem Kunstdetektiv in einer Hotellobby. Der Holländer, der in Jogginghose und Bommelmütze erschien, plauderte als "erfahrender Diamantenhändler" mit den Sachsen über den "Kunstschliff an historischen Schmuckstücken".

Das war für die Abordnung aus Dresden so glaubhaft, dass ihm 40.000 Euro übergeben wurde. Dafür wollte Marcus den Bruststern des polnischen Weißen Adler Ordens wiederbeschaffen. Der war ihm angeblich von Tschetschenen zum Kauf angeboten worden. Doch Marcus verschwand mit dem Geld und ward nie mehr gesehen.

Marcus van N. wurde ermittelt, im November 2022 nach Sachsen ausgeliefert, seit Mai war Prozess am Landgericht Dresden gegen ihn. Er gestand. Es sei einfach gewesen, erklärte er.

Alle nötigen Infos habe der neunfache Vater aus Funk, Fernsehen und Internet gehabt.