"Der Deal mit den Remmos" - Jetzt packen erstmals ihre Anwälte aus!

Dresden - "Zerschlagen, zerschunden, zerrissen, zerbeult" - So haben die Remmos die wertvollen und teils einzigartigen Schmuckstücke zurückgegeben, die sie im November 2019 aus dem Grünen Gewölbe gestohlen hatten. Für diese Rückgabe gab es erheblichen Strafrabatt. Nun äußerten sich erstmals die Anwälte der Berliner Clan-Männer.

Sachsens wertvollster Schatz wurde aus dem Grünen Gewölbe gestohlen, zerlegt und schließlich für einen guten Deal mit der Justiz wieder eingetauscht. © Sebastian Kahnert/dpa

Der MDR führte im Format "Exakt - Die Story" erstmals ein Interview mit den Strafverteidigern Kai Kempgens und Toralf Nöding. Beide vertreten unter anderem Rabieh Remmo (29), den ältesten Remmo-Spross. Sie lassen das außergewöhnliche Verfahren, den umstrittenen "Deal" und die Beuterückführung Revue passieren.

Doch auch andere Themen, wie der Zustand der Juwelen, die Restauration oder die massiven Versäumnisse im Sicherheitskonzept des Residenzschlosses kommen zur Sprache.

Seitdem der Prozess rund um den spektakulären Diebstahl seit dem 16. Mai beendet ist, sind drei der fünf Verurteilten vorerst auf freiem Fuß. Sie müssen ihre Restschuld erst später antreten - ein Erfolg für ihre Anwälte!

"Ich bin fest davon überzeugt, dass alle haftverschonten Angeklagten sich der Strafe stellen werden", betont Kempgens gleich zu Beginn der knapp halbstündigen Dokumentation.

Seine Kanzlei in Berlin war der Ort, von dem aus die Schmuckstücke in einer Nacht-und-Nebel-Aktion im Dezember 2022 zurück in ihre sächsische Heimat geholt wurden.

Diesem "sächsischen Weihnachtswunder" vorangegangen war der mittlerweile ebenso bekannte wie umstrittene Deal zwischen der Verteidigung, der Staatsanwaltschaft und dem Gericht.