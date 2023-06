Omis mit Telefontrick um Tausende Euros betrogen: Zwei falsche "Polizisten" abgestraft

Dresden - Zwei Fernmeldetechniker auf Abwegen! Weil sie Schulden hatten, zockten die Kollegen Gino Z. (23) und Nico K. (25) hochbetagten Omis ihr mühsam Erspartes ab. Doch die beiden Nordrhein-Westfalen wurden gefasst, kamen in U-Haft und saßen nun völlig geläutert vorm Amtsrichter in Dresden .

Nico K. (25) hob mit den Karten der Omis Geld von deren Konten ab. © Eric Münch

Fast täglich warnt die echte Polizei davor: Betrüger rufen Senioren an, geben sich als Polizisten aus. Angeblich wären Einbrecher unterwegs, die Polizei sammele vorsorglich EC-Karten und Wertgegenstände der Rentner ein. Tatsächlich übergeben Opfer an kurz darauf vor der Tür stehende "Kripomitarbeiter" all ihr Hab und Gut!



In Wahrheit sitzt der Anrufer in der Türkei. Die kriminelle Bande hat Handlanger in Deutschland, die sogenannte "Läufer" rekrutieren, die vor Ort bei den Opfern die Beute einkassieren und sofort mit den Geldkarten Konten plündern.

In dem Fall nahm Gino von den 80 bis 93-jährigen Omis (eine war sogar dement) Geldkarten und Schmuck entgegen. Nico hob Geld ab. Alles mussten beide bei ihrem Kontaktmann abgeben, bekamen aber pro Fahrt 500 Euro. Sie brachten so die Rentnerinnen in Riesa, Gütersloh, Trier und Oberhausen um fast 14.000 Euro.

Überwachungskameras in den Banken hatten Nico gefilmt. Die Kripo hatte bald die Spur der "Läufer". Sie kamen im Dezember in U-Haft. Die bisher Unbescholtenen gestanden schon damals sofort, entschuldigten sich, boten Schadenswiedergutmachung an, wiesen ein solides Leben nach.