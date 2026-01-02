Opfer lebenslang gezeichnet: Anklage gegen Angreifer aus Linie 7 erhoben

Dresden - Es war ein Schock-Vorfall im Sommer vergangenen Jahres: An einem Wochenende ist der Amerikaner John Rudat (21) in einer Dresdner Straßenbahn beim Versuch, zwei jungen Frauen zu helfen, brutal attackiert worden . Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Täter erhoben.

In einer Straßenbahn der Linie 7 kam es im August zu einem erschreckenden Angriff. Nun steht die Anklage gegen zwei Syrer (beide 21). © xcitepress/florian varga

Einem beschuldigten Syrer (21) wird vorgeworfen, am 24. August kurz nach Mitternacht bei der Fahrt mit der Linie 7 in Höhe Neustädter Markt auf den Geschädigten eingeschlagen und ihn dabei im Gesicht verletzt zu haben.

Ein weiterer Syrer (ebenfalls 21) soll anschließend mit einem Messer auf Rudat losgegangen und ihm eine tiefe sowie stark blutende Schnittverletzung an Lippe, Nase und Mund zugefügt haben.

Das Opfer musste drei Tage lang im Krankenhaus behandelt und operiert werden. Die Narben an Lippe und Nase werden dauerhaft sichtbar bleiben, so die Staatsanwaltschaft.