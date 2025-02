Plötzlich fällt der Urlaub ins Wasser: Trio klaut Wohnmobile in Dresden

So verschwand auch der Ducato von Torsten F. (51) und seiner Familie im Hechtviertel. "Der Wagen war gepackt, getankt. Eigentlich haben wir nur auf den Urlaubsstart gewartet", so der IT-Techniker.

Michal B. (33, l.) wurde Ende Juli 2024 an einer Raststätte in der Lausitz festgenommen. Adam N. (43) war laut Anklage bei mehreren Diebstählen beteiligt, verweigert jedoch aus Angst die Aussage und möchte einen neuen Anwalt. Pawel Z. (35, r.) gestand, die Wohnmobile gestohlen zu haben. © Peter Schulze

Laut Staatsanwältin waren die drei angeklagten Polen fürs Klauen und Verbringen zuständig. Nicht immer gelang die "Überführung".

So wurde in Striesen ein WoMo zwar geklaut und einige Querstraßen weiter "zur Abholung bereitgestellt". Es wurde aber von der Polizei entdeckt. Pawel wurde von der Autobahnpolizei am Parkplatz Rödertal im gestohlenen Camper gestellt, Michal in der Lausitz.

Im Prozess räumte Pawel alle Vorwürfe ein, auch Michal gab seine Taten zu. Allerdings machen beide keinerlei Angaben zu Hinterleuten oder Mittätern. Und Adam erklärte: "Aus Angst um meine Sicherheit und die meiner Familie mache ich gar keine Angaben." Urteil folgt.