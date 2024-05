Messerattacke auf ihre Ex: Stecherin muss in Haft

Dresden - Für die Messerattacke auf ihre Ex-Freundin muss Jaqueline S. (23) jetzt zwei Jahre und neun Monate in Haft. Das Landgericht Dresden verurteilte sie wegen gefährlicher Körperverletzung.

Als die Minuten später im Treppenhaus auftauchte, stürmte Jaqueline mit einem Messer aus der Küche, stach ihr in die linke Schulter. Zum Glück gab es keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Im Mehrfamilienhaus auf dem alten Firmengelände lebte Jaqueline mit anderen. Für einige Zeit hatte sie Ivonne bei sich aufgenommen. Später lebte Ivonne beim Stiefvater von Jaqueline, der dort auch wohnt. Jaqueline dagegen bandelte mit dem Ex von Ivonne an.

Die 23-Jährige hatte im Drogenwahn ihre einstige Freundin Ivonne B. (38) auf dem Gelände des ehemaligen Linoleumwerks in Kohlmühle (Hohnstein) niedergestochen.

Im Prozess gestand Jaqueline und beteuerte, jetzt eine Therapie machen zu wollen. Diese Chance gaben ihr die Richter.

Per Urteil wurde sie in eine Entziehungsanstalt eingewiesen. Sie muss also zuerst zur Therapie. Läuft die gut, müsste sie die Reststrafe vielleicht nicht mehr absitzen.