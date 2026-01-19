Prozess um ermordeten Polizisten: So liefen die letzten Sekunden vor dem tödlichen Aufprall

Dresden - Bleibt der Tod des Dresdner Polizisten Maximilian Stoppa (†32) ungesühnt? Ob der Mordprozess gegen Autodieb Dawid K. (27), wie von seinem Verteidiger beantragt, einfach eingestellt wird, will Richter Frank Schollbach (60) erst am Ende des Prozesses entscheiden.

Der Tod des Polizisten Maximilian Stoppa (†32) sorgte für Entsetzen und Trauer. © DPA

Am Montag machten Zeugen vom Tattag jedoch deutlich, wie rücksichtslos das Auto durch Lauchhammer raste. Und, dass auch erst der falsche Autodieb unter Mordverdacht geriet.

Der selbstständige Vertreter Uwe K. (64) muss auch über ein Jahr nach dem Geschehen schlucken, wenn er an den 7. Januar 2025 denkt: "Ich war auf dem Weg zum Steuerberater", sagte er vor Gericht. "Ich befand mich auf der Mückenberger Straße."

Diese wird nach einem Kreisverkehr zur Bockwitzer Straße, dem Tatort. Auf der Gegenfahrbahn habe gerade ein Laster entladen, hinter ihm ein paar Autos gewartet.

Plötzlich habe ein blaues Auto die Kolonne überholt: "Da kam einfach etwas Blaues frontal auf mich zugeschossen. Ich kann mir bis heute physikalisch nicht erklären, wie es möglich war, dort auszuweichen."

Der Unfall war da schon geschehen. Als Uwe K. am Tatort ankam, habe er noch die Wiederbelebungsversuche gesehen: "Ich habe den aufgeregten Ruf gehört: 'Das ist mein Kollege!'"