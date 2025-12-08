Prozess um mutmaßliche Killer-Witwe: Anzeige gegen ihren Richter

Dresden - Der Mord-Prozess um die mutmaßliche Killer-Witwe am Landgericht Dresden schlägt weiter hohe Wellen.

Ramona B. (53) soll ihren Gatten ermordet haben. Der Prozess gegen sie läuft seit Juni dieses Jahres. © Ove Landgraf

Ramona B. (53) soll Ehemann Peter B. (76) überfahren haben. Der mitangeklagte Hausmeister Claus T. (76) besorgte laut Anklage das Tatauto. Doch am Montag ging es um den massiven Zoff unter Juristen.

Jetzt gibt es gar eine Anzeige gegen den Vorsitzenden Richter Herbert Pröls (63)! Außerdem revidierte eine wichtige Zeugin plötzlich ihre Aussage.

Zum wiederholten Mal lehnten die Verteidiger des Hausmeisters Richter Pröls ab. Er sei voreingenommen. Zudem würde gegen ihn ermittelt.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte tatsächlich, dass es "eine Anzeige gegen den Vorsitzenden der Großen Strafkammer wegen Anstiftung zur Verletzung von Privatgeheimnissen" gibt, deren "strafrechtliche Relevanz derzeit geprüft wird".