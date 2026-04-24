Angeklagte erinnern sich nicht mehr: Vor Messerangriff auf John Rudat floss reichlich Likör

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Beim Prozessauftakt gegen die Straßenbahn-Angreifer von John Rudat legten beide Angeklagte ein Geständnis ab. Dabei verwiesen sie aber auf Erinnerungslücken.

Von Steffi Suhr

Dresden - Seit Donnerstag wird am Dresdner Landgericht der Angriff auf den US-Amerikaner John Rudat (21) verhandelt, der bei einem Streit in der Straßenbahn einschritt und daraufhin mit einem Cuttermesser schwer an der Nase verletzt wurde. Zum Prozessauftakt legten die beiden Angeklagten Majd A. (22) und Ismail A. (21) Geständnisse ab. Allerdings wüssten sie das meiste nur von den Videos der Überwachungskamera. Denn beide waren angeblich betrunken.

Die beiden Angeklagten Majd A. (22, l.) und Ismail A. (21, r.) legten beide ein Geständnis ab.
Die beiden Angeklagten Majd A. (22, l.) und Ismail A. (21, r.) legten beide ein Geständnis ab.  © Steve Schuster

Die Freunde seien mit ihren Freundinnen und anderen unterwegs gewesen. Weil Ismail in der Spielhalle Geld gewonnen hatte, lud er alle "auf ein Getränk" ein. Im Kaufland wurde Kirschlikör gekauft und dann reichlich davon getrunken. 

Schon beim Einsteigen in die Bahn hatten Majd und seine Freundin Zoff. "Wir haben nicht ernsthaft gestritten, aber laut. Sie ist da wie eine Araberin. Sehr temperamentvoll", so der Angeklagte.

Dass er die Frau schlug, täte ihm leid. "Das hat sich hochgeschaukelt", sagte der Syrer, der zugab, sich mit Rudat geprügelt zu haben. "Bis Ismail kam, war es eine unnötige Körperverletzung, die mir sehr leid tut", sagte er.

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Er wisse nicht, warum Ismail eingriff und wo er auf einmal herkam.

John Rudat (21) wurde bei dem Angriff in der Straßenbahn beinahe die Nase abgetrennt.
John Rudat (21) wurde bei dem Angriff in der Straßenbahn beinahe die Nase abgetrennt.  © Steffen Füssel

Haupttäter Ismail A. war bei Angriff auf John Rudat offenbar im Drogenrausch

Haupttäter Ismail A. gibt an, Erinnerungslücken zu haben.
Haupttäter Ismail A. gibt an, Erinnerungslücken zu haben.  © Steve Schuster

Putzmann Ismail sagte, er habe an dem Tag Lyrica (Rauschmittel) und Ecstasy genommen, dann mit den anderen getrunken. "Ich erinnere mich nur verschwommen", sagte er. "Aber mein Kumpel wurde angegriffen, da wollte ich helfen."

Die Überwachungsbilder zeigen, wie der Trupp junger Leute gemeinsam die Bahn betrat, sich Majds Freundin aber von ihnen entfernte. Sie setzte sich in die Nähe von John und seinen Freunden.

Die Bilder zeigen, wie Majd auf die Frau zuging, attackierte und kaum zu beruhigen war. John ging kurz dazwischen, Majd machte weiter. Es kam zum Kampf, wobei John oft die Hände beschwichtigend hochhielt. 

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Und es ist zu sehen, wie Ismail durch die Bahn gelaufen kam, sich auf ein Podest bei den Streithähnen stellte und blitzschnell mit dem Cuttermesser zuschlug. Kurz danach verließ die Gruppe um Majd die Bahn ...

Titelfoto: Bildmontage: Steve Schuster, Steffen Füssel

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