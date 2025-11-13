Vater und Söhne angeklagt: Prügel-Prozess gerät zur Posse

Dresden - Wenn der Vater mit den Söhnen: Der Palästinenser Khaled Q. (62) fand sich am Mittwoch mit seinen "Jungs" Mohammed Q. (37) und Maher Q. (34) auf der Anklagebank des Dresdner Landgerichts wieder. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen zahlreiche Gewaltdelikte vor. Wegen einer Justizpanne kam der Prozess aber nicht weit.

Vater Khaled Q. (62) landete mit seinen beiden Söhnen auf der Anklagebank. © Simone Lauritz

Die Vorwürfe wiegen schwer: Am 16. Juli 2023 sollen Khaled Q. und Sohn Mohammed Q. einen Mann in einem Treppenhaus an der Budapester Straße abgepasst, dabei 50 Packungen Pregabalin, ein süchtig machendes Opioid, oder 1500 Euro Bargeld gefordert haben.

Um dem Nachdruck zu verleihen, soll der Vater auf den Mann eingeschlagen und eingetreten haben, vom Sohn gab es Prügel mit dem Schlagstock.

Zwei Wochen später soll das Opfer dann einen Ford Fiesta im Wert von 1500 Euro an Mohammed Q. herausgegeben haben.

Am 14. März 2024 habe Mohammed Q. wiederum im Streit um 500 Euro auf einen Mann in der Hopfgartenstraße eingeschlagen. Hier sei Bruder Maher Q. dazugekommen und habe mit einer Machete auf das Opfer eingedroschen. Allerdings steckte diese dabei noch in einer Stoffhülle.