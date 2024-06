Rabiater Hundehalter zu Geldstrafe verurteilt

Dresden - Freispruch für Bella! Dass ihr Herrchen Yazan K. (24) die Belgische Schäferhündin als Waffe für eine Erpressung missbraucht haben soll, konnte nicht nachgewiesen werden. Trotzdem verurteilte das Dresdner Amtsgericht den Syrer am Mittwoch.

Yazan K. (24) soll jetzt 10.800 Euro Strafe zahlen. © Steve Schuster

Erst zankten sich die Hunde, dann die Besitzer: Yazan K. stand am 18. August 2022 vor einem Haus in der Budapester Straße, dabei war Bella ohne Leine. Als ein Pärchen mit drei Schoßhündchen das Haus verlassen wollte, bat es ihn, den Weg freizumachen.

Tatsächlich leinte er Bella an, ließ sie dann aber immer wieder an die anderen Hunde heran und fing schließlich an zu pöbeln. "Mein Hund macht deinen kaputt, er macht dich kaputt", soll er gedroht haben.

Zumindest die Pöbelei gestand Yazan K., aber nicht die Drohung. Am Jacob-Winter-Platz wiederum soll er Ahmad D. (20) mit Bella bedroht haben, ihn so gezwungen haben, eine Tasche mit Handy und EC-Karte herauszurücken.

"Er hat versucht, mit dem Hund zu spielen", so Yazan K. "Ich habe gesagt, er soll das lassen." Warum Ahmad D. dann seine Tasche übergab, konnte er jedoch selbst nicht widerspruchsfrei erklären.