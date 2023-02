Remmo-Angeklagter mit Herzrasen und Atemnot: Richter ordnet "Kaffee und Redbull"-Pausen an

Dresden - Seit mehr als 40 Verhandlungstagen läuft der Prozess um die geklauten Juwelen aus dem Grünen Gewölbe im Hochsicherheitsgericht am Hammerweg. Die lange Dauer zehrt allen Beteiligten an den Nerven. Ahmed R. (24), einer der Angeklagten, ist offenbar gesundheitlich schwer angeschlagen.

Die Richter erkundigten sich prompt in der JVA und konsultierten einen Rechtsmediziner.

Er wurde in der Haft sogar ohnmächtig, fiel um, verletze sich dabei. Er soll nach Leipzig ins Haftkrankenhaus verlegt und einem Psychiater vorgestellt. Ahmed sei derzeit nicht verhandlungsfähig, weil er am Morgen wieder über akute Atemnot klagte.

Der Prozess wurde deshalb aber nicht unterbrochen. Seine Anwälte ließen am Freitag im Prozess wissen, dass ihr Mandant sie seit zwei Wochen fast täglich anrufe und über Herzrasen und Atemnot klagt.

Im November 2019 drangen die Juwelenräuber ins Dresdner Residenzschloss ein und ließen Brillanten im Millionen-Wert mitgehen. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Ahmed ist einer von sechs Angeklagten in dem Fall.

Die Mitglieder des Remmo-Clans sollen im November 2019 dreist aus Vitrinen im Schloss Hunderte Diamanten und Juwelen aus dem Staatsschatz von August dem Starken geklaut haben.

Geschätzter Versicherungswert: rund 113 Millionen Euro.

Seit einem Jahr läuft die Verhandlung, und Ahmed hat gute Chancen, freigesprochen zu werden. Er will zum Tatzeitpunkt in Berlin in einer Notaufnahme gewesen sein.

Allerdings sitzt er in anderer Sache in Strafhaft. Er verbüßt gerade eine viereinhalbjährige Haftstrafe.

Denn mit seinem Cousin Wissam (25, sitzt auch mit im Gewölbe-Prozess auf der Anklagebank) hatte er im März 2017 aus dem Bode-Museum in Berlin die 100-Kilo-Gold-Münze "Big Maple Leaf" geklaut und wurde dafür bereits verurteilt.