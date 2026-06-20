Shopping-Tour ohne Geld: Schnelles Urteil für Ladendieb in Dresden

Dresden - Diese Shopping-Tour ohne Geld landete schnell vor dem Richter: Vergangenen Freitag zog Pablo G. (26) durch die Dresdner Innenstadt und deckte sich mit Klamotten ein. Im dritten Laden war dann Schluss. Am Donnerstag fiel schon das Urteil.

Auf seiner Klau-Tour schaute ein Venezolaner (26) zunächst in der Centrum-Galerie vorbei. (Archivbild) © Holm Helis

Es begann in den Mittagsstunden in der Centrum-Galerie: Bei Marc o’Polo steckte sich der Venezolaner Kleidung für 250 Euro ein und verschwand.

Nächste Station: der Adidas-Laden in der Altmarkt-Galerie. Eine Jeans für 120 Euro verschwand dort mit ihm. Danach ging es zum Sportcheck im selben Einkaufszentrum. Dort steckte er eine Hardshell-Jacke und eine Mütze für 350 Euro ein.

Diesmal bemerkten das Mitarbeiter, hielten ihn fest, bis der Ladendetektiv und schließlich die Polizei übernahm.