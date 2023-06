Sie warf ihre Zwillingsbabys vom Balkon: Freispruch wegen Drogenwahn!

Das Landgericht Dresden hat am Dienstag eine Mutter, die ihre Zwillinge im Drogen-Wahn vom Balkon geworfen hatte, in einem Urteil freigesprochen.

Von Steffi Suhr

Dresden - Das Landgericht Dresden sprach Claudia L. (37) am heutigen Dienstag vom Vorwurf des versuchten Totschlages frei. Die Mutter hatte im Drogenwahn gehandelt, ist juristisch schuldunfähig. Aber sie wird in einer Entziehungsanstalt untergebracht.

Das Landgericht Dresden sprach Claudia L. (37) am heutigen Dienstag vom Vorwurf des versuchten Totschlages frei. © Ove Landgraf Es war ein grausames Bild, das sich im Juni 2022 den Einsatzkräften in Gorbitz bot. Im Gestrüpp hinterm Haus am Limbacher Weg lagen zwei schwer verletzte Kleinkinder (sieben Monate), daneben ihre Mutter. Auch sie war aus dem ersten Stock über die Balkonbrüstung gesprungen, nachdem sie ihre Kinder zuvor hatte in die Tiefe fallen lassen. Der Schock bei den Helfern saß tief. Zahlreiche Polizisten und Sanitäter mussten nach dem Einsatz psychologisch betreut werden. Die Söhne von Claudia erlitten lebensgefährliche Kopfverletzungen, mussten immer wieder operiert werden. Ein Junge wurde zusätzlich an Lunge und Leber verletzt. Sein Bruder an Lende und Brustwirbel. Sie werden ihr Leben lang an den Folgen leiden: "Schwierigkeiten beim Sitzen oder Stehen, bei Nahrungsaufnahme, beim Sprechen", so der Staatsanwalt in seiner Anklage. Gerichtsprozesse Dresden Aus Eifersucht und verletztem Stolz: 26-Jähriger sticht mehrfach auf Ex-Freundin ein - Anklage! Heute leben die Kinder bei Claudia L.s Schwester. Die drogenabhängige Mutter wurde nach dem Vorfall in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht und weinte zum Prozessauftakt. "Ich liebe meine Kinder über alles", ließ sie den Richter wissen.

Richter: "Das war eine Tragödie"

Diese Grünfläche vorm Haus hat den Aufprall von Kindern und Mutter abgedämpft. © Steffen Füssel "Was ich meinen Kindern angetan habe, ich furchtbar." Sie habe nur lückenhafte Erinnerungen an den Tag. Sie war mit den Zwillingen allein in der Wohnung. Plötzlich habe sie Rauch wahrgenommen, kaum atmen können. Weil der Hund bellte, glaubte sie, jemand würde vor der Tür stehen. "Ich nehme die Kinder, sehe die Balkontür, danach weiß ich nichts mehr", so die Angeklagte in ihrer Schilderung. Der Gutachter stellte im Prozess eine völlige Schuldunfähigkeit fest. Drogen- und krankheitsbedingt hätte Claudia keinerlei Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit gehabt. Folglich kann sie für ihre Tat nicht bestraft werden. Gerichtsprozesse Dresden Aus Wut auf die "Ex": Mann zündet Kinderwagen des eigenen Sohnes an und muss in den Knast! "Das war eine Tragödie", so der Richter über die Tat. Eine Tragödie in mehreren Akten sozusagen. So war spätestens seit der Geburt der Zwillinge dem Jugendamt vom Krankenhaus mitgeteilt worden, dass Claudia (entgegen ihren Beteuerungen) weiterhin Drogen nahm, mithin die Suchterkrankung unbehandelt ist.

Drogen-Mutti führte Jugendamt an der Nase herum!