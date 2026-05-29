Dresdner Christopher Street Day erleidet Schlappe vor Gericht

Dresden - Im Streit um den diesjährigen Christopher Street Day (CSD) in Dresden haben die Organisatoren einen Rückschlag erlitten. Das zuständige Verwaltungsgericht lehnte ihren Eilantrag ab.

Eine Fahne mit dem Logo und der Aufschrift "Christopher Street Day Dresden" aus dem Jahr 2024. © Robert Michael/dpa

Damit wollten sie durchsetzen, dass nicht nur der Demonstrationszug, sondern auch das geplante Straßenfest als Versammlung eingestuft wird.

Nach Einschätzung der Richter handle es sich bei der Veranstaltung auf dem Altmarkt jedoch um ein Fest, "das durch kommerzielle und insbesondere gastronomische Angebote geprägt sei", hieß es in einer Mitteilung.

Damit sei es keine genehmigungsfreie Versammlung im Sinne des sächsischen Versammlungsgesetzes und des Grundgesetzes.

Die Landesdirektion Dresden hatte verfügt, dass der CSD Dresden nicht in Gänze als Versammlung eingestuft wird. Nur der Umzug sei eine Versammlung, nicht aber das mehrtägige Straßenfest, so die oberste Versammlungsbehörde Ende März.