22.05.2026 11:25 Schuldig in über 500 Fällen! Dresdner Rabbi verurteilt

Im Dresdner Gerichtsprozess um Rabbi Akiva Weingarten fiel jetzt ein Urteil: Zwei Jahre Haft auf Bewährung.

Von Steffi Suhr

Dresden - Schuldig des gewerbsmäßigen Betruges in 469 Fällen und der Geldwäsche in 44 Fällen. So lautet das Urteil gegen Akiva Weingarten (41). Das Amtsgericht Dresden verurteilte am Freitag den Rabbi der Jüdischen Kultusgemeinde deshalb zu zwei Jahren Haft. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Akiva Weingarten (41) wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. © Peter Schulze Demnach begünstigte der Würdenträger mit den amerikanisch-ungarischen Wurzeln die Betrugsmasche von Bekannten (einem Israeli und einem Ukrainer). Laut LKA begingen sie Microsoft-Support-Betrug. Dabei bekommen Nutzer ungefragt Werbung angezeigt. Wird die angeklickt, öffnet sich ein Fenster. Das kann nicht gelöscht werden und suggeriert, der Rechner wäre von "offizieller Seite" gesperrt, sämtliche Daten würden in Kürze gelöscht. Abhilfe böte aber die angegebene Hotline. Die Betroffenen riefen dort an, landeten in einem Call-Center in der Türkei, bekamen unnütze und teure Sicherheitspakete aufgeschwatzt, um die in Wahrheit nie gesperrten Rechner wieder zu entsperren. Gerichtsprozesse Dresden Killerwitwe tötete Mann aus Habgier: Urteil gefallen! Laut Anklage wurden dabei von 469 (europaweit) Opfern insgesamt 148.000 Euro abgezockt! Zu Prozessbeginn hatte Weingarten über seinen Verteidiger Andrej Klein erklärt, er habe tatsächlich eine Firma gehabt. Die Bekannten baten ihn, ihre Geschäfte darüber abwickeln zu können.

Rabbi muss 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten

Der Rabbi wurde in 469 Fällen des gewerbsmäßigen Betruges und in 44 Fällen der Geldwäsche schuldig gesprochen. (Symbolbild) © 123rf/khan05 "Es ist nicht auszuschließen, dass die Taten ohne die deutsche Firma und ohne Konten meines Mandanten nicht begangen worden wären. Er hat also einen Anteil daran", so Klein. Allerdings habe Akiva mit den Betrugshandlungen selbst nichts zu tun. Auch der Ermittler vom LKA bestätigte im Gericht, dass der Angeklagte weder Kontakt mit den Opfern hatte, noch irgendeinen Einfluss auf die Gelder, die sie überwiesen. Im Gegenteil: In einem beschlagnahmten Chat beschwerte sich Akiva bei seinen Mitstreitern, dass er innerhalb von acht Monaten "nur" 1400 Euro für seine Hilfe verdient hätte. Der Angeklagte, der nach eigenen Angaben wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sächsischen Landtag ist, geriet ins Visier der Ermittler, nachdem eine Frau aus Österreich Anzeige erstattet hatte. Die Nachforschungen ergaben nicht nur, dass die Gelder auf die Konten der Firma von Akiva gingen und von dort ins Ausland. Gerichtsprozesse Dresden Widerlicher Missbrauch an Stieftochter: Jonny macht nach Bewährungsstrafe einfach weiter "Die ermittelnde Polizei stellte auch fest, dass es 'Überschneidungen' zwischen dem Beschuldigten und Führungskräften der Polizeidirektion Dresden gab, weshalb der Fall ans Landeskriminalamt abgegeben wurde", so der Ermittler.

150 Stunden gemeinnützige Arbeit