"Tritt ins Gesicht": Vater von Emma (†21) äußert sich zum Urteil

Nach dem Urteil gegen Emmas (†21) Freund, der sie im Drogenrausch brutal erstach, meldet sich nun ihr Vater zu Wort.

Von Isabel Klemt

Dresden - Nach der Urteilsverkündung gegen Emmas (†21) Freund, der sie im Drogenrausch in einem Wald bei Laußnitz (Landkreis Bautzen) brutal mit einem Messer angegriffen hatte, meldet sich nun ihr Vater zu Wort.

Für Emmas Vater ist das Urteil ein weiterer Tritt ins Gesicht. © Instagram/Screenshot/patrick_dre_ Es war der Moment, auf den Emmas Eltern und Angehörige gewartet hatten: Gerechtigkeit für ihre Emma. Doch das Urteil fiel milder aus als erwartet. "Das ist ein weiterer Tritt ins Gesicht", so ihr Vater Patrick Drebenstedt auf Facebook. Denn nach einer zehntägigen Hauptverhandlung hinter verschlossenen Türen in Dresden kam der 17-Jährige ohne Haftstrafe oder Sicherungsverwahrung davon. Stattdessen wird er unbefristet in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, wie das Landgericht Dresden am Donnerstag mitteilte. Laut dem rechtsmedizinischen Gutachten wurde die Tat rechtlich als Totschlag eingestuft - Mordmerkmale seien nicht erfüllt, und der 17-Jährige sei aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung schuldunfähig. Auch Femizid wird demnach ausgeschlossen. Gerichtsprozesse Dresden Dresdner Star-Gastronom wegen Steuer-Schummelei im großen Stil vor Gericht "Wer seine Ex-Partnerin mit einem Messer bedroht, wer seine Tat einschätzen kann, wer gezielt handelt, der ist für uns nicht einfach schuldunfähig", so Drebenstedt, der das Urteil nicht nachvollziehen und nur schwer verkraften kann.

Für die Eltern von Emma ist das Urteil kaum zu ertragen