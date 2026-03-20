Er tötete Emma (†21) im Drogenrausch: 17-Jähriger muss nicht ins Gefängnis

Emma (†21) wurde von ihrem Freund erstochen und zurückgelassen. Am Landgericht Dresden fiel nun das Urteil.

Von Isabel Klemt

Dresden - Emma (†21) wurde am 18. Mai 2025 von ihrem Freund (17) in einem Waldgebiet bei Laußnitz (Landkreis Bautzen) erstochen! Am Landgericht Dresden fiel nun das Urteil gegen ihn.

Emma (†21) starb am Rande einer Techno-Party in der Königsbrücker Heide, nachdem ihr Freund (17) sie mit einem Messer angegriffen hatte. (Archivfoto) © Steffen Füssel Es war der Moment, auf den Freunde und Angehörige der in der Königsbrücker Heide getöteten 21-Jährigen gewartet hatten: Gerechtigkeit für ihre Emma. Nach einer zehntägigen Hauptverhandlung hinter verschlossenen Türen in Dresden, inklusive umfangreicher Beweisaufnahme und Anhörung eines Gutachters, fiel das Urteil jedoch milder aus als viele erwartet hatten. Der 17-Jährige kommt ohne Haftstrafe davon und wird auch nicht in Sicherungsverwahrung landen, wie das Landgericht Dresden mitteilt. Gerichtsprozesse Dresden "Tritt ins Gesicht": Vater von Emma (†21) äußert sich zum Urteil Stattdessen wird der Beschuldigte unbefristet in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Bereits kurz nach der Tat war der Jugendliche in die Psychiatrie eingewiesen worden, statt wie üblich in Untersuchungshaft zu kommen.

17-Jähriger leidet an einer schweren psychischen Erkrankung