Service-Chefin aus Dresden in U-Haft: War sie als Schleuserin tätig?

Dresden - Bis Dienstag hätte das niemand für möglich gehalten: Libanesin Soussane C. (38) war 2019 nach Deutschland gekommen, arbeitete sich in einem Restaurant zur Service-Chefin hoch und lernte in schnellster Zeit fließend Deutsch. Doch seit Dienstag sitzt sie mit ihrem Freund Charbel M. (36) in Untersuchungshaft. Sie sollen im großen Stil Schleusungen über die Belarus-Route organisiert haben.