Verfolgungsjagden mit Drogen an Bord bringen Dresdner vor Gericht

Svens (37) Versuche, vor der Polizei zu fliehen, waren nicht von Erfolg gekrönt. Er hockte wieder auf der Anklagebank. © Steve Schuster

Im Dezember 2023 entzog sich Sven in Radebeul einer Kontrolle. Er rauschte im weißen Benz (gehört der Lebensgefährtin) davon, parkte den Wagen irgendwo, lief davon.

Allerdings: "Er trug eine Reflektor-Weste. Die leuchtete im Dunklen", so ein Beamter, der Sven stellte. Einen Führerschein hatte er nicht, dafür im Rucksack fast 80 Gramm Crystal und 1200 Euro Bargeld. Das setzte eine Anzeige.

Prompt saß Sven laut Anklage wenige Tage später wieder hinterm Steuer. Als die Polizei ihn in der Neustadt kontrollieren wollte, trat er aufs Gas.

Mit bis zu 140 Sachen raste er durch die Straßen, stellte das Auto in der Gartenanlage am Heller ab und floh zu Fuß in seine Autowerkstatt in der Albertstadt. Dort stöberten die Polizisten ihn später auf.

Im Benz fanden sich gut 150 Gramm Crystal.