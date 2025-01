Polizisten attackiert! Trotzdem Freispruch für gestraucheltes Genie

Dresden - Einst half er so vielen, jetzt braucht er selbst Hilfe. Kai L. (40, Name geändert) hielt monatelang die Polizei auf Trab. Dafür saß der IT-Administrator auf der Anklagebank in Dresden. Aber die Amtsrichterin sprach ihn frei. Denn der Gutachter attestierte ihm eine schwere psychische Krankheit.