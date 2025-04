Wird ihm das vor Gericht zum Verhängnis? Schleuser warb mit Videos auf TikTok

Dresden - Der Staatsanwalt ist sich sicher: Mit Charbel M. (37) und seiner Lebensgefährtin Soussane C. (39) hat er zwei große Schleuser an der Angel!

Charbel M. (37) will die Vorwürfe aus der aktuellen Anklage einräumen. Weitere Vorwürfe, deren Nachweis noch erfolgen könnte, hat die Justiz bisher vorläufig eingestellt. © Peter Schulze

Von November 2022 bis Juli 2024 sollen der in Dresden lebende ehemalige Militärbeamte aus dem Libanon und die Oberkellnerin über 90 Flüchtlinge nach Deutschland geholt und dabei 409.500 Euro verdient haben.

Die "Beweisvideos" stellte "Abdo al Khal", wie sich Charbal nannte, bei TikTok ein! Nun ist Prozess am Landgericht Dresden.

Die Anklage listet 16 Fälle auf, in denen Flüchtlinge aus Syrien und Ägypten hierherkamen. Charbel, so der Staatsanwalt, organisierte als Hauptschleuser, dass die Personen per Flugzeug nach Russland, dann zu Fuß oder per Auto über Belarus und Polen zur Grenze gebracht wurden.

Viele Flüchtlinge nutzten die Stadtbrücke in Görlitz nach Sachsen. Soussane soll einigen von ihnen per PayPal Bahntickets gekauft haben, um ins Landesinnere reisen zu können.

Bezahlt wurden die Schleusungen über das sogenannte Hawala-Finanzsystem. Es läuft ausschließlich bar über Mittelsmänner. Wenn Flüchtlinge Videos oder Fotos von sich am Zielort an die Kontaktperson versenden, gilt das als "erledigter Auftrag", wird Geld ausgezahlt.