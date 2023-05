22.05.2023 06:26 2.027 Wissenschaftler verging sich an Stieftöchtern: Nun wandert er in den Bau

Wissenschaftler Miroslav K. verging sich in über 80 Fällen an Familienmitgliedern. Gestern fiel in Dresden das Urteil. Nun erwartet ihn diese Haftstrafe.

Von Steffi Suhr

Dresden - Haftstrafe für einen Wissenschaftler: Dr. Miroslav K. (63) muss für drei Jahre und zehn Monate hinter Gitter. So urteilte jetzt das Landgericht Dresden. Er hatte seine beiden Stieftöchter (heute elf und zwölf Jahre) missbraucht. Wissenschaftler Miroslav K. (63) verging sich an seinen Stieftöchtern. © Peter Schulze Die Anklage warf dem promovierten Wissenschaftler, der an einem der renommiertesten Institute Deutschlands forschte, mehr als 80 Fälle des sexuellen Missbrauchs vor. Demnach befummelte er über mehrere Jahre seine Stieftöchter. Laut Anklage fasste der Täter den Mädchen in die Hose, rieb sich an ihnen, streichelte sie an Brust und Po. Im Oktober 2022 erwischte ihn die Kindesmutter (40, selbst Wissenschaftlerin) zufällig auf frischer Tat. Im Prozess am Landgericht gestand Miroslav K. und erklärte: "Ich möchte betonen, dass ich nie irgendeine Art von Nötigung oder Druck ausgeübt habe." Außerdem bestritt er die Häufigkeit der Taten. Um beiden Kindern die Aussage vor Gericht zu ersparen, wurde der Angeklagte letztlich "nur" wegen 28 eingestandener und somit nachgewiesener Fälle verurteilt. Die beiden Mädchen leben inzwischen bei ihrem leiblichen Vater. Miroslav verlor mittlerweile seinen Job am Institut.

