Wüterich baut Waffe mit 3D-Drucker und bekommt Haftstrafe

Lars S. rastet immer wieder aus, baut sich eine Waffe und muss sich nun vor dem Amtsgericht in Dresden verantworten.

Von Steffi Suhr

Dresden - Wenn sich Lars S. (42) gestört fühlt, rastet er aus. Erst recht, wenn der gelernte Mechaniker Drogen oder Alkohol intus hat. Zu allem Überfluss baute sich der Wüterich auch noch eine "funktionstüchtige Waffe" mit einem 3D-Drucker! Nun saß Lars mal wieder vorm Amtsrichter in Dresden.

Eine Waffe dieses Typs bastelte sich der Angeklagte (42) mithilfe eines 3D-Druckers. Laut Gutachter war sie funktionsfähig. (Symbolbild) © picture alliance/dpa Seine damalige Freundin alarmierte im September 2025 die Polizei. Lars hatte gedroht, sie zu erschießen. Das SEK rückte nach Niedersedlitz aus und wurde fündig: "Das ist eine funktionsfähige Waffe vom Modell Liberator", referierte der LKA-Gutachter. "Hergestellt auf einem 3D-Drucker." Lars, der ohnehin per Haftbefehl gesucht wurde, weil er einen Prozess geschwänzt hatte, kam in U-Haft. "Die Waffe hatte ich schon Monate. Ich hatte ja sogar zwei", nörgelte der Karatekämpfer nun im Prozess. Er sei wütend gewesen, weil die Freundin eine Waffe gefunden, zerstört und entsorgt hatte.

Lars muss mal wieder in den Knast