Brandanschlag in Frankfurt: 15-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt

Frankfurt am Main - War es eine Auftragstat? Nach dem Brandanschlag auf ein Frankfurter Café im vergangenen Sommer hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 15-Jährigen wegen versuchten Mordes erhoben.

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat nach dem lebensgefährlichen Brandanschlag am 5. August 2025 nun Anklage gegen einen 15-Jährigen erhoben. © Boris Roessler/dpa

Der Jugendliche steht unter Verdacht, Anfang August eine Kugelbombe und mehrere Liter Brandbeschleuniger in das Lokal geworfen zu haben, wie Oberstaatsanwalt Dominik Mies mitteilte.

Dort sei der Sprengsatz detoniert und habe den Raum in Vollbrand gesetzt. Durch sein beherztes Eingreifen habe der Wirt sich und vier Gäste weitgehend unversehrt ins Freie bringen können.

Es handele sich nach vorläufiger Einschätzung um eine Tat aus dem Spektrum "crime-as-a-service" ("Kriminalität als Dienstleistung"), erläuterte Mies.

Demnach wurde der niederländische Angeklagte für die mutmaßliche Auftragstat in seinem Heimatland angeworben. "Er soll für die Tat aus den Niederlanden ins Rhein-Main-Gebiet verbracht und bei der konkreten Tatausführung gezielt angeleitet worden sein", ergänzte der Staatsanwalt.