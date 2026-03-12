Es geht um 700 Millionen Euro: Vier Ex-Mitarbeiter verklagen Deutsche Bank

Frankfurt am Main - Vier frühere Beschäftigte fordern von der Deutschen Bank im Zusammenhang mit dem Fall der italienischen Bank Monte dei Paschi Schadenersatz von mehr als 600 Millionen Pfund (rund 700 Millionen Euro).

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main: Das Geldhaus weist die Klagen als unbegründet zurück. © Arne Dedert/dpa

Das geht aus dem Geschäftsbericht des Dax-Konzerns hervor, der in Frankfurt veröffentlicht wurde. Die ehemaligen Investmentbanker werfen der Deutschen Bank in ihren Klagen, die bereits im Herbst vor englischen Gerichten eingereicht wurden, vor, ihre Karriere beschädigt zu haben.

Das Geldhaus weist das zurück: "Die Deutsche Bank hält alle derartigen Klagen für unbegründet und wird sich entschieden gegen sie verteidigen, einschließlich der Anfechtung der überhöhten und unrealistischen behaupteten Verluste."

Zu der Summe kommt noch eine Forderung eines fünften Bankers in Höhe von 152 Millionen Euro hinzu. Diese Klage wurde bereits beim Landgericht Frankfurt eingereicht und soll im September verhandelt werden.

Mit einem weiteren Ex-Mitarbeiter hat sich die Deutsche Bank außergerichtlich geeinigt. Über die Vergleichszahlung macht das Institut keine Angaben.