Frau sexuell belästigt und mit Bierflasche schwer verletzt: 32-Jähriger vor Gericht

Frankfurt am Main - Unter anderem wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und Körperverletzung steht seit dem heutigen Dienstag ein 32-jähriger Mann vor dem Frankfurter Landgericht .

Bislang sind noch vier Fortsetzungstermine vor dem Landgericht Frankfurt geplant. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, eine Frau während einer Zugfahrt von Gießen nach Frankfurt erst sexuell belästigt und später schwer verletzt zu haben.

So habe er mit der Frau während der Zugfahrt in der Nacht auf den 2. Juni 2024 zunächst gesprochen und dabei Alkohol getrunken. Kurz vor der Endstation Frankfurt Hauptbahnhof habe der Angeklagte dann an sein Genital gegriffen, woraufhin die Frau ihn trat und ihn mit einer Stofftasche schlug.

Er schlug ihr wiederum mit der Faust und der flachen Hand ins Gesicht. Mitreisende konnten laut Anklage die beiden trennen, die Frau bewegte sich daraufhin in Richtung Ausgang.

Doch der 32 Jahre alte Angeklagte ergriff eine Bierflasche und folgte ihr. Er schlug ihr mehrfach mit der Flasche auf den Hinterkopf und stach mit der abgebrochenen Flasche auf Kopf und Hals ein.

Der Angeklagte nahm laut Staatsanwaltschaft tödliche Verletzungen der Frau in Kauf. Sie erlitt unter anderem eine fünf Zentimeter lange Schnittwunde unterhalb des Auges und daneben weitere Schnittwunden an Kopf, Hals, Oberschenkel und Händen.