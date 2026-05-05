Frau und geistig behinderten Sohn erstickt: Urteil gegen 82-Jährigen gefallen

Frankfurt am Main - Ein 82 Jahre alter Mann ist wegen der Ermordung seines geistig behinderten Sohnes sowie des Totschlags seiner Ehefrau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.

Der Prozess vor dem Frankfurter Landgericht hat am Dienstag mit einem Urteil gegen den 82-jährigen Mann sein Ende gefunden. © Helmut Fricke/dpa

Bei der Tötung des Sohnes habe er heimtückisch gehandelt, sagte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsbegründung im Frankfurter Landgericht.

Der Mann hatte zunächst am 8. März 2025 in dem gemeinsam bewohnten Haus in Oberursel im Hochtaunuskreis seine 72-jährige Frau erstickt.

Dann holte er seinen Sohn zu sich nach Hause und erstickte diesen schlussendlich am 10. März.