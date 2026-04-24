Prozess um Stalking-Ehemann: "Dein Tod ist vorbereitet"

Frankfurt am Main - Verfolgungen, Drohungen und Überwachung: Wie eine Mutter und ihre Kinder keine Ruhe mehr fanden - und warum jetzt sogar drei Männer vor Gericht stehen.

Vor dem Frankfurter Landgericht wird derzeit ein schockierender Fall von Stalking verhandelt. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Die Frau und ihre Kinder sollen nirgendwo vor dem Mann sicher gewesen sein: Ob auf dem Weg zum Arzt, beim Einkaufen, im Restaurant oder auf dem Spielplatz - der heute 55-Jährige soll seine von ihm getrennt lebende Frau und die gemeinsamen Kinder trotz gerichtlichen Annäherungsverbots über längere Zeit verfolgt und bedrängt haben.

Vor dem Frankfurter Landgericht wird ihm jetzt Stalking, Bedrohung und Beleidigung vorgeworfen. Zum Prozessauftakt äußerte sich der Mann zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Eine Einlassung werde an einem der nächsten Verhandlungstage erfolgen, sagte sein Rechtsanwalt.

Laut der umfangreichen Anklage hat der Mann die in Frankfurt lebende Familie zunächst fast zwei Jahre lang gestalkt, bis er 2023 das erste Mal verhaftet wurde.

Er verfolgte Frau und Kinder zum Teil stundenlang, durchwühlte ihren Müll, klingelte Sturm an ihrer Wohnungstür. Zudem soll er auf dem Handy der Frau eine Überwachungssoftware installiert und Anrufe auf sein Telefon umgeleitet haben.

Auch soll er sie mit dem Tode bedroht haben, etwa mit Sätzen wie "Ich zerstückle dich", "Ich werde dich umlegen" oder "Dein Tod ist vorbereitet".