Gerichtsprozess um Kopfschuss-Hinrichtung im Frankfurter Hauptbahnhof: Familien leben weiter in Angst

Frankfurt am Main - Brennende Häuser in Antalya, tödliche Schüsse in Frankfurt. Nach der mutmaßlichen Blutrache im Frankfurter Hauptbahnhof im Sommer 2024 haben Angehörige des Opfers im Landgericht über Hintergründe der türkischen Familienfehde berichtet.

Der Hauptangeklagte, der hier in Handschelle in den Gerichtssaal geführt wird, soll im August 2024 an Gleis 9 des Frankfurter Hauptbahnhofs einen 27 Jahre alten Mann erschossen haben. © Boris Roessler/dpa

Sie habe gehört, dass sich das Opfer in den sozialen Medien über die vorherige Tötung eines Angehörigen der gegnerischen Familie gefreut hatte, sagte eine Cousine des Getöteten.

Dieser war im Alter von 27 Jahren am Abend des 20. August 2024 mitten im Hauptbahnhof mit drei gezielten Schüssen in den Kopf getötet worden.

Angeklagt sind in dem aufwendigen Prozess im Frankfurter Landgericht – der von enormen Sicherheitsvorkehrungen begleitet wird – unter anderem der mutmaßliche Schütze, ein 56 Jahre alter Türke, der bis zu seiner Festnahme in Lahr im Schwarzwald lebte.

Ihm und sechs weiteren Angehörigen seiner weitverzweigten Familie wirft die Staatsanwaltschaft Mord vor, ihnen droht eine lebenslange Haftstrafe.

Der achte Angeklagte, ebenfalls ein Familienmitglied, muss sich in dem seit Februar laufenden Prozess wegen der Verabredung zu einem Verbrechen verantworten.

Laut den Schilderungen der 26-jährigen Cousine des Opfers und ihrem 30 Jahre alten Ehemann wurden bislang drei Menschen im Rahmen dieser blutigen Fehde umgebracht.