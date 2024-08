Kind (†7) bei Unfall aus Auto geschleudert: Angeklagter verweist auf Gedächtnislücken

Frankfurt am Main - Im Prozess um einen Autounfall in Frankfurt mit einem getöteten Kind hat der angeklagte Fahrer nur wenige Erinnerungen an den Unfall geschildert.

Der 54-Jährige war mit den beiden nicht angeschnallten Kindern im Auto in der Nähe des Palmengartens von der Straße abgekommen und das Auto überschlug sich. © 5VISION.NEWS

Die beiden Jungs in seinem Wagen hätten sich kurz vor dem Crash viel bewegt, hieß es sinngemäß in der von seinem Rechtsanwalt im Frankfurter Landgericht verlesenen Erklärung. Plötzlich habe er einen Arm am Lenkrad gesehen und als Nächstes einen Baum.

Bei dem Unfall im Juni 2023 war ein Siebenjähriger aus dem Auto geschleudert und tödlich verletzt worden, sein elf Jahre alter Halbbruder und der Fahrer überlebten schwer verletzt.

Angeklagt ist der heute 56-Jährige unter anderem wegen Entziehung Minderjähriger mit Todesfolge und betrunkenen Autofahrens. Er hatte zwischen 1,85 und 2,17 Promille Alkohol intus gehabt und die beiden Kinder anscheinend verbotenerweise mitgenommen. Der damals Elfjährige ist sein Sohn, das alleinige Sorgerecht hat jedoch die Mutter. Der getötete Siebenjährige war dessen Halbbruder.

In der zum Prozessauftakt verlesenen Erklärung bezeichnete der wohl alkoholkranke Angeklagte den Siebenjährigen mehrfach als seinen "besten Freund", er habe ihn geliebt wie seinen eigenen Sohn. Sie seien alle zusammen eine "perfekte Patchworkfamilie" gewesen.



In der Schilderung des Vaters des getöteten Siebenjährigen hörte sich das anders an. "Ich habe Regeln aufgestellt und er hat sie gebrochen", sagte der Mann in seiner Zeugenaussage.