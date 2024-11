Kopfschmerzen für Amazon? Versandriese erleidet Schlappe vor Gericht

Frankfurt am Main - Die Werbung für und der Verkauf von Lebensmitteln mit der Angabe "Anti-Kater" ist nach einem Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt unzulässig.

In dem Fall vor dem OLG hatte die Beklagte bei Amazon die Mineralstofftabletten mit dem Zusatz "Anti-Kater" zum Verkauf angeboten.

Gerichtsprozesse Frankfurt am Main

Demnach sei es verboten, ein Lebensmittel - in diesem Fall "Dextro Energy Zero Calories" - mit dem Zusatz "Anti-Kater" zu bewerben oder ihm Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuzuschreiben, hieß es.

Der Kläger wendete sich gegen die dortige Bewerbung und den Vertrieb der Tabletten. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Derweil taucht der Artikel noch immer in Verbindung mit einer Anti-Kater-Wirkung auf.

In diesem Fall jedoch nur im Rahmen einer Kundenbewertung. Da der Versandriese somit die Behauptung nicht selbst in den Raum stellt, könnte das Verbot damit in gewisser Weise umgangen werden.