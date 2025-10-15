Block-Prozess: Zeuge "schockiert" über Vorwürfe

An Tag 18 im Prozess wegen Kindesentführungs gegen Christina Block (52) soll ein mutmaßlicher Mittelsmann als Zeuge aussagen.

Von Madita Eggers

Hamburg - An Tag 18 im Prozess wegen Kindesentführungs gegen Christina Block (52) soll ein mutmaßlicher Mittelsmann als Zeuge aussagen. Dieser soll in Verbindung zu jener Sicherheitsfirma gestanden haben, die in der Silvesternacht 2023/24 die Kinder der Steakhouse-Erbin entführt haben soll. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) wird vorgeworfen, die Entführung ihrer Kinder Theo und Klara in Auftrag gegeben zu haben. Sie bestreitet die Vorwürfe. © Daniel Bockwoldt/dpa

Der Nebenklagevertreter Philip von der Meden möchte wissen, wer genau der "Kollege" ist, der letztlich den Kontakt zu David B. vermittelt hat. Der Verteidiger von Katzir-Shimoni erhebt Einspruch gegen die Frage. Auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin erklärt der Zeuge, dass die Nennung des Namens eine "Gefahr für Leib oder Leben" für die betreffende Person bedeuten würde. Sowohl von der Meden als auch die Staatsanwaltschaft betonen jedoch, dass die Frage von erheblicher Bedeutung sei – insbesondere im Hinblick darauf, wofür David B. konkret engagiert wurde. Die Kammer zieht sich für eine Beratung zurück.

Der Zeuge berichtet auch von einem Treffen mit Gerhard Delling (66) und Block in einem Hotel am Hamburger Flughafen, kurz vor seinem Treffen mit dem Richter in Tel Aviv. Im Januar 2023 hätten sich Delling und Block auch mit diesem besagten Richter in Frankfurt getroffen. Dabei soll es unter anderem, darum gegangen sein "wie es in Dänemark weitergehen kann". Der Richter habe sie "zum Rechtsweg vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg" beraten. Christina Block hatte ausgesagt, dass es bei dem Treffen ausschließlich um die Cyber-Sicherheit des "Grand Elysées"-Hotel ging.

Dieser "guter Ruf" sei seiner Meinung auch der Grund für die Kontaktaufnahme von Familienanwalt Dr. Andreas C. und die Empfehlung durch den "gemeinsamen Freund" Jens Meier. In den Gesprächen mit Dr. C. sei es um eine "Familienangelegenheit" und "zwei Kinder" gegangen. Man habe mehr "Informationen über die Kinder" erlangen wollen. In diesem Zusammenhang habe er auch Ende Dezember 2022 Kontakt mit einem israelischen Richter aufgenommen, der ihm dann wiederum über einen "Kollegen" den Kontakt von David B., der Chef der israelischen Sicherheitsfirma, die die Kinder schlussendlich entführt haben soll, vermittelt. Dieser habe laut dem "Kollegen" Kontakte in Deutschland gesucht. Mit diesem habe er auch kurz telefoniert und seinen Kontakt dann an Dr. C. weitergegeben. Aber: "Ich kannte diesen Mann nicht", betonte der 62-Jährige. Im Sommer 2023 habe er dem Familienanwalt wohl auch gesagt, dass er von der Firma von David B. "nicht viel hält". Dieser sei ein "Aufschneider".

Alon Katzir-Shimoni (62) erscheint dann auch in Begleitung seines Anwalts. Der Israeli macht direkt zu Beginn klar, dass er mit der Entführung "überhaupt nichts" zu tun habe und davon auch nichts gewusst habe. Die ganze Sache sehr "strange" und "sehr schade" gewesen. Als das LKA seine Räumlichkeiten in Frankfurt durchsuchte, sei er "schockiert" gewesen. Er sei auch allein über die Vorwürfe einer Beteiligung an der Entführung "schockiert" gewesen. Auf Nachfrage der Richterin arbeitet der 62-Jährige im Bereich "Due Diligence und Cyber Security". Nach eigenen Angaben habe Katzir-Shimoni auch schon öfter mit der deutschen Regierung zusammengearbeitet und einen "sehr guten Ruf".

Bevor die Befragung beginnt, verliest die vorsitzenden Richter ein Schreiben des Anwalts des Zeugen vor. Dieser bittet das Gericht eine mögliche "Verfolgungsgefahr" seines Mandanten zu berücksichtigen, weswegen dieser voraussichtlich für einige Fragen von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch machen wird.

Mit ein paar Minuten Verspätung startet der 18. Verhandlungstag im Block-Prozess. Direkt zu Beginn soll der Zeuge befragt werden.

Wie auch schon am Montag gibt es auch am Mittwoch keine langen Zuschauerschlangen vor dem Gerichtssaal 237. Viele Plätze bleiben leer.

Für 9.30 Uhr ist nach Angaben des Gerichts ein Zeuge geladen, der mutmaßlich als Kontaktperson nach Israel fungiert haben soll. Dabei handelt es sich sehr wahrscheinlich um Alon Katzir-Shimoni, dessen Handynummer Meier an Dr. C. weitergab. Meier beschrieb Katzir-Shimoni vor Gericht als "Mann für alles" und einen "Netzwerker" im IT-Geschäft. Kennengelernt habe er ihn in der Amtszeit von Kanzlerin Merkel im Zusammenhang mit der Sicherung kritischer Infrastruktur. Auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin erklärte Meier, er habe sich an Katzir-Shimoni gewandt, da israelische Firmen in diesem Bereich als Marktführer gelten. Weitere Zeugen sind für diesen Verhandlungstag nicht geladen.