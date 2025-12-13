Ex-"GNTM"-Model auf der Flucht: Block-Entführer soll Beziehung mit Richterin geführt haben

Hamburg - Unfassbar! An der Entführung der Kinder der Unternehmerin Christina Block (52) soll ein ehemaliges " Germany's Next Topmodel " involviert gewesen sein. Nun wurde bekannt, dass Jonathan C. (34) eineinhalb Jahre lang eine Beziehung mit einer Hamburger Richterin gehabt haben soll.

Ein ehemaliges "GNTM"-Model soll in die Entführung der Kinder von Christina Block (52) verwickelt sein. © Christian Charisius/dpa/Pool/dpa

Der 34-Jährige wurde von den weiteren Entführern, die im bisherigen Prozessverlauf ausgesagt haben, zum Teil schwer belastet. So beschrieben sie sein brutales Vorgehen gegenüber Stephan Hensel (51) und den Kindern.

In der besagten Silvesternacht wäre er sogar fast von der dänischen Polizei geschnappt worden. Laut Polizeiakten war C. auf der Flucht von einem Hund gebissen worden. Er rettete sich noch in eine Jugendherberge und entkam.

Wie die Bild berichtet, hat das Model nach der Entführung eine Hamburger Richterin kennengelernt, die nichts von seiner Teilnahme ahnte. Mittlerweile soll sich C. nach Israel abgesetzt haben, weil der Fahndungsdruck in Deutschland zu hoch geworden ist. Als Grund nannte er "familiäre Probleme", wie die Partnerin erklärte, die in der Folge eine Fernbeziehung führten.

Nach dem Bekanntwerden seiner Verwicklungen in die Entführung der Block-Kinder soll die Richterin entsetzt gewesen sein. Sie habe sich umgehend bei ihrem Vorgesetzten gemeldet, ausgesagt und die Beziehung zu C. beendet.