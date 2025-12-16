Block-Prozess: Geheimagenten spionierten die Kinder über das WLAN aus

Im Prozess wegen der Kindesentführung gegen Unternehmerin Christina Block wird die Zeugenbefragung des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. (68) fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 26. Verhandlungstag im Prozess wegen der Kindesentführung gegen Unternehmerin Christina Block (52) wird die Zeugenbefragung des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. (68) fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) ist angeklagt, die Entführung ihrer zwei jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Sie bestreitet die Vorwürfe. © Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

"Haben Sie angenommen, dass es in Dänemark legal sei aus einem Versteck und aus der Luft heraus, Menschen in ihrer Privatsphäre zu observieren?", fragt die Richterin. B. dazu: "Mir wurde von Dr. Andreas C. mehrfach gesagt, dass diese Kinder sich illegal in Dänemark aufhalten und dass alles was wir tun, um die Kinder zurückzuholen, von der deutschen Seite aus legal ist. Herr Dr. C ist ein Anwalt mit einem guten Ruf und ich hatte keine Zweifel daran, was er gesagt hat". "Ist das nicht ein Widerspruch zu der Polizei, die das Haus in Dänemark bewacht hat?", will die Vorsitzende wissen. "Nein, für mich überhaupt", betont der 68-Jährige. Ihm sei auch gesagt wurden, dass Dänemark das einzige europäische Land sei, was sich nicht an die EU-Verordnung zur Rückführung von Kindern angeschlossen hat.

Die Richterin geht weiter das Notizbuch durch und klärt Verständnisfragen über Namen und Abkürzungen. "Was meinen Sie eigentlich immer mit Kämpfern [unter anderem steht dort "Kämpfer einschleusen"?" B.: "Das sind die Begriffe, die wir im Geheimdienst verwenden, um Leute zu beschreiben, die irgendwelche Tätigkeiten durchführen." Unter anderem ist auch des Öfteren von der "Polizei" im Notizbuch zu lesen. "Was meinen Sie damit?", fragt die Richterin. "Die Polizei ist die Polizei. Streifenwagen waren die ganze Zeit um das Haus von Hensel herum", so B. "Warum war die dänische Polizei denn da , wissen Sie das?", fragt die Richterin. Der Zeuge: "Ich weiß es nicht, aber ich kann raten", so B. Die Richterin erwidert schroff: "Raten brauche ich nicht". B. gibt (ironischerweise) an, aufgrund des "missglückten Versuchs der deutschen Firma, die Kinder nach Hause zu bringen" vermutet zu haben, dass "die Polizei da war, um jemand daran zu hindern, die Kinder wegzunehmen". Es folgt eine Pause von zehn Minuten.

Die Richterin will wissen, wie lange die Observierung geplant gewesen wäre, wenn die Kamera nicht am 5. März 2023 entdeckt worden wäre. B. antwortete: "Vier bis sechs Wochen." Die Bilder seien mindestens einmal im Hamburger Hauptquartier gesichtet worden; anwesend gewesen seien Frau Block, Dr. Andreas C. sowie der Zeuge Alon S. Da seien unter anderem Aufzeichnungen von den Sicherheitsvorkehrungen von Hensels Haus gezeigt worden. B. gibt an, das zusätzlich zu seinem Team noch zwei immer noch aktive Agenten des israelischen Geheimdienstes mit der Informationsbeschaffung über das "Wi-Fi des Hauses" von Hensel und seiner Familie beauftragt worden seien. "Wenn ich ihre Namen jetzt sage, kann es sein, dass ich israelische Gesetze breche", so der Zeuge.

Die Richterin fragt B., ob er auch mal in Dänemark gewesen sei und wenn, was er dort gemacht habe. "Ich habe das Haus [von Stephan Hensel in Gråsten] aus dem Auto observiert und bin auch mal vorbeigegangen". Meistens sei er in Begleitung von Keren T. dort gewesen. Einmal sei auch jemand dabei gewesen, der das Haus mit einer Drohne überwacht habe. Zusätzlich waren im Februar 2023 zwei GoPros "am Boden" installiert worden (deren Live-Bilder dann direkt in die Hauptquartiere in Hamburg und Israel übertragen worden sind). Die Richterin zeigt die von der Polizei dokumentierten Bilder der Fundorte der Kameras: "Kommt mir bekannt vor", so B.

Stephans Hensel (51, l.) mit seinem Anwalt Philip von der Meden. © Marcus Brandt/dpa

Die Richterin fragt, warum die Chat-Gruppe "BKH" nur von Februar bis März 2023 aktiv war. Zu dieser Zeit sei er noch oft in Israel gewesen, nach März 2023 habe er sich hauptsächlich in Hamburg aufgehalten: "Deswegen war die Gruppe nicht mehr notwendig", so B.

Trotz der Bitte der Richterin, pünktlich beginnen zu können, verzögerte sich die Fortsetzung nach der Mittagspause erneut aufgrund der Sicherheitskontrollen.

Nach der Frage zu einer geplanten mutmaßlichen Medienbeeinflussung – nachdem mehrere Pressekontakte auf einem Zettel in dem Notizbuch des Zeugen gefunden worden waren, der mutmaßlich von Christian Block stammt – sowie einem weiteren "Ich erinnere mich nicht" seitens B. folgt die obligatorische Mittagspause bis 13.30 Uhr.

Die Richterin kehrt zur Chat-Gruppe zurück und hält B. seine Aussage über ein angebliches Treffen mit Gerhard Delling, Dr. Andreas C. und Frau Block während seiner Vernehmung durch die Hamburger Staatsanwaltschaft im November 2025 vor. Dabei soll es um eine Familienrichterin am Amtsgericht Hamburg gegangen sei, auf die "Christina wütend war" und über die B. Nachforschungen anstellen sollte, um die Richterin zu "diskreditieren" und eventuell wegen "Befangenheit abzulehnen". B. soll dann Keren T. mit einer solchen Recherche beauftragt haben. "Was war der Sinn und Zweck einer solchen Recherche?", so die Richterin. "Ich nehme an, dass wir den Kunden ein Gefallen tun wollten und wenn wir nicht mehr getan haben, als einen Namen bei Google einzugeben", so B. Es folgt eine Diskussion über richtige Übersetzungen seitens der Verteidiger und der Richterin. So oder so erinnere sich B. aber nicht mehr an ein mögliches Treffen mit C., Delling und Block zu der Familienrichterin, wohl aber daran von der Staatsanwaltschaft diesbezüglich befragt worden zu sein.

Jetzt geht um eine Auflistung der Adressen jener Schulen in Dänemark, die Klara und Theo besucht haben sollen. Die Liste fand sich in B.s Notizbuch, das auf einem Bauernhof in Süddeutschland entdeckt wurde. Dorthin waren Theo und Klara nach ihrer Entführung zunächst gebracht worden. "Wissen Sie noch, wie es zu dieser Auflistung kam?", fragt Hildebrandt. "Wir wollten sehen, ob sie zur Schule gehen", sagt B., nachdem er zunächst erneut erklärt hat, dass er sich an die genauen Umstände nicht mehr erinnere. "Ich selbst habe das nicht gemacht, das muss Olga gewesen sein, sagt er und meint damit noch flüchtige Keren T. "Das ist nicht meine Handschrift."

Wieder geht es um einen Satz einer Nachricht von mutmaßlich Christina BlocK: "Er [Stephan Hensel] wird die Kinder nach dem 17. Februar [2023] nicht mitnehmen und verstecken". Die Richterin zeigt sich darüber stutzig. Die Sorge, Hensel könne mit den Kindern einfach abhauen und untertauchen, sei laut Bs. Aussage von vergangenem Donnerstag eigentlich erst im Herbst 2023 aufgekommen und war von ihm als eine "Eskalation der Dinge" beschrieben worden. B. wiederholt lediglich seine vorherigen Antworten und erklärt zunehmend, er könne sich an bestimmte Sachen nicht mehr "erinnern".