Block-Prozess: Zeuge soll den Gerichtssaal verlassen

Am Montag wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block mit der Zeugenaussage des Hamburger Hafenchefs fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am Montag wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) mit der Zeugenaussage des Hamburger Hafenchefs fortgesetzt. Dieser soll laut einer Aussage der Steakhouse-Erbin den Kontakt zu den späteren Entführern hergestellt haben. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) wird vorgeworfen, die Entführung ihrer Kinder Theo und Klara in Auftrag gegeben zu haben. Ihr Partner Gerhard Delling (66) ist wegen Beihilfe angeklagt. Beide bestreiten die Vorwürfe. © Marcus Brandt/dpa

Die Kammer entscheidet, dass die Frage der Richterin zulässig ist. Diese verweist auch nochmal darauf, dass Jens Meier seine Datenträger freiwillig herausgegeben hatte. Seine Befragung wird fortgesetzt.

Nach einer erneut hitzigen Diskussionen zwischen Block-Anwalt Bott und der vorsitzenden Richterin bittet letztere den Zeugen Jens Meier den Saal kurz zu verlassen. Seine Befragung wird unterbrochen. Grundlage der Diskussion ist erneut die Frage um die Verwendung der IT-Asservate. Zuvor hatte die Richterin Jens Meier eine Nachricht von seinem beschlagnahmten Handy vorgehalten. Die Kammer zieht sich zur Befragung zurück.

Die Vorsitzende Richterin befragt Meier auch zu Frank-Martin Heise, dem Ex-LKA-Chef und späteren Geschäftsführer von der Firma "360 Grad", die Block beauftragt hatte, um mehr über das Leben ihrer Kinder in Dänemark zu erfahren. Der Hafenchef bestätigt eine enge Zusammenarbeit seit Heises Zeit bei der Wasserschutzpolizei, bestreitet aber, ihm den Job als Geschäftsführer vermittelt zu haben. Heises Firma habe unter anderem Background-Checks durchgeführt. Auf die Frage nach einer Verbindung zwischen Heise und Katzir-Shimoni sagt Meier: "Kann möglich sein, ich will aber nicht spekulieren." Jens Meier soll dem Familienanwalt Andreas C. sowohl Alon Katzir-Shimoni als auch die "360 Grad" empfohlen haben. Andreas C. hatte zu der Zeit – nach Angaben des Hafenchefs – selbst mit den Folgen einer Cyberattacke auf seine Kanzlei zu tun. Im Rahmen der Ermittlungen im Block-Prozess wurde unter anderem auch Ms. Handy ausgewertet. Darauf fanden Ermittler eine Nachricht von Meier, in der er fragte, ob es noch etwas zum "Projekt Dänemark" zu wissen gebe. Meier erklärte, dies sei eine "eigene Wortkreation" gewesen – er habe lediglich nachfragen wollen, ob der Kontakt zu seinen Empfehlungen zustande gekommen sei.

Die Vorsitzende Richterin fragt den Hafenchef nach seiner Verbindung zu Alon Katzir-Shimoni. Meier erklärt, er habe den IT-Experten mit guten Kontakten zu israelischen Firmen während der Merkel-Regierung im Kontext kritischer Infrastruktur kennengelernt. Auf die Frage, ob es in Deutschland keine IT-Sicherheitsexperten gebe, antworte er: "Die Israelis sind Marktführer, dort gibt es Top-Firmen". Katzir-Shimoni sei laut einer Nachricht Ms. auf seinem von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Handy ein "Mann für alles".

Zunächst soll Jens Meier schildern, ob und woher er die einzelnen Angeklagten kennt. Den Familienanwalt Dr. Andreas C. kenne der Hafenchef seit rund zehn Jahren. Dieser sei "in mehreren Fällen" für die Hamburg Port Authority anwaltlich tätig gewesen. Frau Block kenne er lediglich von Empfängen im "Grand Elysée"-Hotel, welches in seiner Zeit als Aufsichtsrat des Hamburger Sportvereins Mannschaftshotel des HSV gewesen war. Sonst habe er keinerlei Beziehung oder Kontakt zu der Unternehmerin. Die Block-Gruppe "im Gazen" kenne er dagegen "ganz gut". Delling kenne er ebenfalls aus seiner Zeit als Aufsichtsrat des Hamburger Sportvereins.

Mit ein paar Minuten Verspätung startet bereits der 17. Verhandlungstag im Block-Prozess. Direkt zu Beginn soll der Zeuge Jens Meier befragt werden, dieser ist bereits bei Gericht eingetroffen.

Gut gelaunt kommt Christina Block zusammen mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42, r.) sowie Lebensgefährte Gerhard Delling (66, hinten rechts) rund zehn Minuten vor Prozessbeginn beim Hamburger Landgericht an. © Marcus Brandt/dpa

Im Vergleich zu den vergangenen Prozesstagen sind die Zuschauerschlangen beim Einlass und vor dem Saal 237 des Hamburger Landgerichts am heutigen Montag überschaubar.

Nach Angaben des Gerichts ist für den heutigen Verhandlungstag ein einziger Zeuge geladen: Jens Meier (58), Geschäftsführer des Hamburger Hafenmanagements. Sein Name war bereits mehrfach Thema im laufenden Prozess. Am vierten Prozesstag hatte Block Meier erstmals erwähnt. Während ihrer Befragung vor dem Hamburger Landgericht erklärte sie, der ebenfalls angeklagte Familienanwalt Dr. Andreas C. habe vom Hafenchef die Empfehlung für jene israelische Sicherheitsfirma erhalten, die später mutmaßlich ihrer Kinder entführt hat. Sie habe Jens Meier von verschiedenen Veranstaltungen gekannt. Aufgrund der ständigen Bedrohungslage durch Cyberangriffe im Hafenbereich sei dessen Empfehlung für eine spezialisierte Firma für sie nachvollziehbar gewesen. Bereits im Oktober 2024 hatten Ermittler des Hamburger Landeskriminalamts die Privat- und Geschäftsräume von Jens Meier durchsucht. Dennoch: Im Block-Verfahren gilt Meier weiterhin nicht als Beschuldigter, sondern als Zeuge.