Ex-Frau von Geiselnehmer packt aus: "Ich bin unvorsichtig gewesen!"

Hamburg - Zum Ende der Beweisführung im Prozess um die Geiselnahme am Hamburger Flughafen war als letzte Zeugin die Ex-Frau des Angeklagten Salman E. (35) geladen. Um das Wohl der 39-Jährigen nicht weiter zu gefährden, wurde diese am Mittwoch per Video zugeschaltet.

Über die Geschehnisse in Stade - unmittelbar bevor der Angeklagte im November 2023 mit einem Mietauto das Nordtor am Hamburger Flughafen durchbrach und einen Flug in die Türkei verlangte - berichtete die Zeugin allerdings wortkarg und immer wieder mit den Tränen kämpfend.

Am 5. November 2023 ergab sich der Angeklagte nach einer 18-stündigen Geiselnahme am Hamburger Flughafen und sitzt seitdem in U-Haft. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe. © Jonas Walzberg/dpa

Dabei war das alles mal ganz anders geplant: 2017 hätten sich die beiden über Facebook kennengelernt - sie lebte damals in Deutschland, er in der Türkei. Wenige Wochen später folgte dann schon die "Hochzeit aus Liebe" in Istanbul.

Über die gemeinsame Zukunftsplanung sei man sich schnell einig gewesen: Das Paar wollte nach Aussagen der Zeugin in Deutschland leben, der Angeklagte wollte die Familie ernähren und sie sich um die zukünftigen Kinder kümmern.

Beide seien zu der Übereinkunft gekommen, in der Türkei keine Zukunft zu haben. An dem Punkt ihrer Erzählungen schrie die Zeugin plötzlich den Angeklagten an - "Warum verschleppst du mein Kind dann in die Türkei?" - beruhigte sich aber schnell wieder (durch die Videoschaltung konnte sie ihren Ex-Mann auch gar nicht sehen).

Ebenso unverständlich seien für die 39-Jährige die stetig wachsenden Beschwerden des Angeklagten über Deutschland gewesen, zumal Salman E. sich lange um ein Visum bemüht haben soll. Welches er dann aber erst mit der Geburt der gemeinsamen Tochter erhalten habe.