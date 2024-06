Flughafen-Geiselnehmer spricht von "Blutbad" und hält sich für unschuldig

Hamburg - Im Prozess um die Geiselnahme vom Hamburger Flughafen ist am heutigen Mittwoch die Frage der Schuldfähigkeit geklärt worden. Wobei noch einmal deutlich wurde, dass der Angeklagte Salman E. (35) sich mit seinem impulsiven und respektlosen Verhalten vor Gericht keinen Gefallen getan hat.

Zumal er ebenfalls betonte, ein "Film aufnehmen" zu wollen, damit die ganze Welt sehe, dass er im Recht und damit unschuldig sei. Was genau dort zu sehen sein soll, ließ er offen. Nicht aber seine Forderung an den vorsitzenden Richter Torsten Schwarz: "Ich erwarte von ihnen den Beschluss: 'Nimm dein Kind und geh weg!'"

"Wenn dort nur einer meiner Tochter ein Haar gekrümmt hätte, hätte ich ein Blutbad angerichtet. Und die ganze Welt hätte sich das anschauen können", so Salman E., der andeutete, dass diese Eskalationsstufe für ihn mutmaßlich noch immer eine Option sei.

Damals war es dem 35-Jährigen nach einem Streit mit seiner Ex-Frau gelungen, seine Tochter für mehrere Monate über den Landweg in die Türkei zu entführen.

Und sprach anschließend mit erhobener Stimme eine Warnung aus, die der Angeklagte nach eigenen Angaben bereits an der bulgarischen Grenze im März 2022 geäußert haben will.

Noch bevor die psychiatrische Gutachterin ihre Einschätzung vortragen konnte, pochte der Angeklagte am Mittwoch darauf, erneut eine Einlassung vorzulesen.

Nach Einschätzung der psychiatrischen Gutachterin geht Salman E. immer noch davon aus, am Ende des Prozesses mit seiner Tochter in die Türkei zurückkehren zu können. © Daniel Bockwoldt/dpa

Das gänzlich fehlende Verständnis Salman Es. für seine aktuelle Situation und das fortwährende Aufbringen des Sorgerechtsstreits veranlasste die Sachverständige in ihrer Einschätzung von "verzerrt in seiner Wahrnehmung" zu sprechen.

"Ich habe den Eindruck, dass er gar nicht versteht, warum er hier sitzt", so die 43-Jährige.

Dies allerdings nicht aufgrund einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung, sondern einer "auffälligen Persönlichkeitsstruktur".

Ihrer Einschätzung nach ist Salman E. "hochgradig narzisstisch", egozentrisch, impulsiv, stur sowie überheblich, habe eine "hohe Risikobereitschaft" und "eine fast schon fanatischen Art immer wieder seinen Standpunkt zu präsentieren".

Zudem fehle ihm die Fähigkeit, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen, weswegen er auch die einfache Frage des Staatsanwaltes – "Was denken Sie, wie ihre Tochter sich in dem Moment gefühlt hat?" – schlichtweg nicht verstanden habe.

Genauso wenig, wie den Vorwurf der Entführung beziehungsweise der Geiselnahme. "Für Herrn E. ist seine Tochter sein Eigentum", schlussfolgerte die Sachverständige, deswegen sehe er sich auch im Recht, über den Aufenthaltsort seines Kindes zu bestimmen.