Hitzige Stimmung im Gerichtssaal: Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen geht Richter an

Am dritten Prozesstag um die Geiselnahme am Hamburger Flughafen sind die Gefühle am Donnerstag im Gerichtssaal 337 übergekocht.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am dritten Prozesstag um die Geiselnahme am Hamburger Flughafen sind die Gefühle am Donnerstag im Gerichtssaal 337 übergekocht: Der Angeklagte (35) fühlte sich missverstanden und warf dem Vorsitzenden Richter vor, sich über ihn lustig zu machen. Dieser reagierte daraufhin seinerseits mit Unverständnis.



Der Angeklagte (35) beim Prozessauftakt Ende April. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Geiselnahme, die Entziehung Minderjähriger, vorsätzliche Körperverletzung und verschiedene Waffendelikte vor. © Tag24/Madita Eggers Zu Beginn der Sitzung war jedoch noch alles ruhig. Als erster Zeuge (47) war ein Polizist der Außenstelle Flughafen geladen, der am 4. November 2023 zusammen mit seinem Kollegen als Erster am Tatort - dem Vorfeld des Hamburg Airport - eintraf. Im Vordergrund stand neben der Frage, ob der Angeklagte spontan oder von langer Hand gehandelt hat, wie dieser überhaupt auf das Vorfeld gelangen konnte. Die Antwort war dann für alle Beteiligten sehr ernüchternd: Statt durch die von mehreren Mitarbeitern gesicherte und etwas abgerückte Einfahrt des Nordtors zu fahren, durchbrach der 35-Jährige die drei Sicherheitsschranken der daneben gelegenen Ausfahrt quasi mühelos - und das mit schätzungsweise gerade einmal 20 km/h. Gerichtsprozesse Hamburg Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen wirft Ex-Frau Kindesentführung vor Der einfache Durchbruch gelang durch Sollbruchstellen in den Schranken, die eigentlich in Notfällen den Weg für Rettungsdienste erleichtern sollten.

Die Ausfahrt des Nordtors unmittelbar nach dem Durchbruch des Angeklagten mit seinem Mietwagen. Mit einer 18-stündigen bewaffneten Geiselnahme am Hamburger Flughafen wollte der Angeklagte einen Flug in die Türkei erzwingen. © Jonas Walzberg/dpa

Neues Nordtor am Hamburger Flughafen: "Jetzt kommt da nicht mal mehr ein Panzer durch!"

Nach der Tat am 4. November 2023 sicherte der Hamburger Flughafen das Nordtor zunächst mit Betonbarrieren. Heute verhindern Stahltore das Erreichen des Sicherheitsbereiches. © Christian Charisius/dpa Das Nordtor liegt neben dem Terminal Tango und ist von der Hamburger Flughafenstraße aus für jeden frei einseh- sowie erreichbar. Warnschilder - dass das Befahren für Unbefugte nicht erlaubt ist - habe es damals nicht gegeben, meinte sich der Zeuge zu erinnern. Der 47-Jährige zeigte sich - auch gerade nach der Sichtung der Überwachungsvideos - selbst überrascht, wie einfach man zumindest zum damaligen Zeitpunkt auf das Vorfeld des Flughafens gelangen konnte. Nach dem Vorfall wurden die komplett zerstörten Schranken vom Hamburger Flughafen durch automatisierte Stahltore ersetzt. Gerichtsprozesse Hamburg Köche in Hamburger Restaurant ausgebeutet: Sitzen die Falschen vor Gericht? "Jetzt kommt da nicht mal mehr ein Panzer durch", so der Zeuge. Was aber auch zur Folge habe, dass Rettungskräfte beispielsweise im Falle eines Brandes nicht mehr so schnell in den Sicherheitsbereich gelangen könnten. Ob der Angeklagte das Nordtor im Vorfeld seiner Tat ausspioniert hat, könne man aufgrund des "regen Flughafenbetriebs" nicht sagen. Laut weiteren Zeugen bereitete der Angeklagte aber zumindest die Molotowcocktails - die er im späteren Verlauf des Tatabends aus seinem Fluchtauto warf - in seiner Wohnung in Buxtehude vor, noch bevor er nach Stade fuhr, um mutmaßlich seine Tochter zu entführen.

Geiselnehmer wirft Mutter seines Kindes Gewalt vor

Am 5. November 2023 ergab sich der Angeklagte am Hamburger Flughafen und sitzt seitdem in U-Haft. © Jonas Walzberg/dpa Die Überwachungsvideos seines Eindringens auf das Hamburger Flughafengelände schaute sich der Angeklagte schweigend an, Mini-Nachfragen des Richters beantworte der türkische Staatsbürger ruhig und höflich. Sein Ton änderte sich jedoch schlagartig während der Befragung der zweiten Zeugin: einer Polizistin (57) aus Stade, die mehrfach seine Ex-Frau und Mutter seiner Tochter vernommen hat. Und die auch schon bei der ersten mutmaßlichen Entführung der heute Fünfjährigen durch den Angeklagten im März 2022 für den Fall zuständig war. Laut dem 35-Jährigen habe er sein Kind aber nie entführt, sondern seine Ex-Frau habe damals zu im gesagt: "Nimm das Kind und geh!" Zudem warf er ihr vor, mehrfach gewalttätig gegenüber seiner Tochter geworden zu sein. Die Mutter warf ihrem Ex-Mann hingegen vor, sie via einer App ausspioniert zu haben, und habe nach der Scheidung sichtlich Angst vor dem Angeklagten gehabt, erinnerte sich die Beamtin.

Angeklagter: "Ich habe das Gefühl, man macht sich über mich lustig!"