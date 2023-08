Mutter vor Augen des Sohnes (6) niedergestochen: Richterin sorgt für Buh-Rufe im Saal

Hamburg – In dem Prozess um einen 44-Jährigen , der seine Ex-Partnerin (35) vor den Augen des gemeinsamen Sohnes mit mindestens sieben Messerstichen niedergestochen hat, ist am heutigen Dienstag das Urteil gefallen.

Der Angeklagte (44) beim Prozessauftakt im Gerichtssaal des Hamburger Landgerichts. © TAG24/Franziska Rentzsch

Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung musste sich der 44-Jährige seit Anfang August vor dem Hamburger Landgericht verantworten.

Ein vollumfängliches Geständnis seinerseits beschleunigte das Verfahren erheblich, sodass bereits am heutigen Dienstag die Beweisaufnahme geschlossen und das Urteil gesprochen werden konnte.

Der Angeklagte hatte aus einem "Gefühlschaos" heraus, seine Ex-Partnerin und Mutter seines Sohnes (6) am 28. Januar 2023 vor ihrem Wohnhaus in der Meister-Francke-Straße in Barmbek-Nord zu Boden gestoßen und ihr mindestens sieben Messerstiche in Arme, Bauch und Rücken versetzt. Nur dank der schnellen Hilfe von Nachbarn und Rettungskräften überlebte die 35-Jährige.



Durch die teils zentimetertiefen Stiche erlitt sie innere Verletzungen an der Leber, dem Magen und Dünndarm. Ein weiterer Stich in den Arm durchtrennte einen der drei wichtigsten Nerven im Oberarm, wodurch das Opfer noch heute unter einer sogenannten "Fallhand" leidet. Ob sie ihren rechten Arm je wieder richtig nutzten kann, ist noch ungewiss.

Bereits zuvor sei die Beziehung von Gewalt geprägt gewesen. Alles habe mit der Geburt ihres Sohnes 2016 begonnen, wie das Opfer am zweiten Prozesstag aussagte. Auf den hervorgebrachten Wunsch der Trennung reagierte der Täter mit einem Würgeangriff auf seine Ex-Partnerin.

Kein Einzelfall, wie eine Kriminalbeamtin am Dienstag aussagte. Der 44-Jährige sei auch außerhalb der Beziehungstaten schon polizeilich für seine Gewaltdelikte bekannt.